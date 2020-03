Für alle, die Vorurteile lieben und Ungerechtigkeit hassen

Kirchweyhe – „Ihr bester Abend der Woche, es ist Zeit für das Ende der Bescheidenheit“, sagte Anka Zink in ihren Begrüßungsworten eines spritzigen Kabarettprogramms. „Ein Abend mit vielen kleinen Empfehlungen. Die ihnen nicht gefallen, lassen Sie einfach weg.“

Anlässlich des Weltfrauentages hatte die Gemeinde Weyhe wieder zu einem Abend mit einer Kabarettistin eingeladen. War vor einem Jahr Barbara Ruscher auf der Bühne, hatte die Weyher Kulturabteilung diesmal Anka Zink verpflichtet. Sie präsentierte ebenfalls Deftiges, brannte ein wahres Gag-Feuerwerk ab, so dass die zahlreichen weiblichen Gäste, und auch die wenigen männlichen Besucher aus dem Lachen kaum heraus kamen.

Bekannt ist Anka Zink vielen Anwesenden schon aus dem Fernsehen. Sie trat bereits in der „Ladies Night“ des WDR auf. Das Programm der Kölnerin ist frech, abwechslungsreich und hatte jede Menge Bezug zum aktuellen Geschehen.

Unter dem Titel „Das Ende der Bescheidenheit – Ein Halleluja auf das Protzen – für alle, die noch immer klotzen“, lobte sie zu Beginn das Publikum. Mit „Was willst Du Liebesbriefe schreiben, wenn Du nicht weißt an wen?“ oder „Warum soll ich die Wohnung aufräumen, wenn keiner kommt?“ nahm sie Alltägliches aufs Korn.

Statussymbole würden heute nicht mehr funktionieren, sie seien völlig entwertet. Selbst mit Kindern könne man heute nicht mehr angeben, die seien ja alle hochbegabt. „Wer muss nur einen halben Tag arbeiten und hat immer Recht? – ein Lehrer“. Heute würde man den Lehrern viel mehr Anerkennung zollen, da sie sich ja um die Kinder missratender Eltern kümmern müssten. Nachdenklich sollte es uns machen, dass diese Eltern unsere Kinder sind. Selbstüberschätzung mache einfach mehr Spaß.

„Haben Sie auch so viele Talente, die Sie der Welt zeigen könnten, wenn die Welt dann mal endlich zu Ihnen hingucken würde? Eigentlich weiß es jeder von uns längst: Jetzt bin ich dran!“ Für Bescheidenheit und Zurückhaltung sei in Zeiten der Selbstinszenierung keine Zeit mehr. Es werde immer wichtiger, wichtig zu sein, sonst komme man unter die Räder.

Überall lockten Supermodels, Supertalente, Superfood, Superserien, Supereinschaltquoten, Superschnäppchen, Super Bowl, Supervisoren, Superklima und Supersex. Alle seien super fit, super talentiert, super schön, super jung, super geil, super laut, zumindest auf ihren Selfies. Nur die Normalos seien weg – aus unserem Viertel, unserer Whatsapp-Gruppe und auf Instagram. Jeder sei längst für sich ein Unikat und in seiner Welt berühmt. Aber wer sei noch übrig, um uns zu bewundern? Und vor allem wofür?“ In einer Zeit, in der Markttauglichkeits-Hochbegabung die Königsdisziplin sei und „Wer hat das gesagt?“ wichtiger sei als „Worum geht es eigentlich?“, lieferte Anka Zink mit „Das Ende der Bescheidenheit“ eine brandaktuelle und neuartige Aufklärungs-Offensive mit grandios quergedachten Ein- und Ausblicken.

Zinks Programm war ein großer Spaß für alle, die böses Kabarett mögen, Vorurteile lieben und Ungerechtigkeit hassen. „Auch für Männer empfiehlt sich ein Blondanteil“, um Dinge, die sie nicht verstehen, einfach mal nur wegzulächeln. Zinks Programm war zudem mit praktischen Beispielen und tollen Übungen für alle Bescheidenen gespickt, die eigentlich die Unbescheidenheit verdient hätten. „Ehrlichkeit und Bescheidenheit ist der sichere Weg, arm zu bleiben.“ Frauen würden allgemein zur Selbstunterschätzung neigen. Sich selbst fertig machen, könnten besonders Frauen gut. Wenn beim morgendlichen Blick auf die Waage ein Kilo auf die Figur gesprungen sei, würde dieses Kilo viel zu akribisch gesucht. Männer würden einfach konsequent geradeaus in den Spiegel schauen, Frauen dagegen drehten sich ins Profil. In diesem einen Punkt könnten Frauen also von den Männern lernen.

Die neuen Medien hätten dabei unseren Alltag völlig verändert. Für die Wettervorhersage würde man nur noch in die App schauen, um dann das Fenster aufzumachen und zu kontrollieren, ob sich das Wetter korrekt verhält. Gefährlich sei die künstliche Intelligenz in der Hand von natürlicher Dummheit.