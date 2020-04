Waldbrand in Fahrenhorst schnell gelöscht

Fahrenhorst – Der Rauch war schon von Weitem zu sehen: In Fahrenhorst brannten am Montag in einem Waldstück nahe der Hauptstraße (B 51) Laub und auf dem Boden liegende Äste.

Ein Fußgänger hatte den Qualm bemerkt und die Feuerwehr gerufen, wie Nils Conrad, Pressesprecher der Feuerwehr Fahrenhorst, berichtet. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit eine weitere Ausbreitung verhindern. Betroffen war eine Fläche von rund 50 mal 10 Metern. + © Moorschlatt Die Alarmierung war um 15.16 Uhr erfolgt. Laut Nils Conrad waren etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Fahrenhorst sowie Kirch- und Klosterseelte vor Ort. Nach etwa einer Stunde konnten sie sich wieder auf den Rückweg begeben. Conrad wies darauf hin, dass das Gelände in Fahrenhorst sehr trocken ist, weil es in den vergangenen Wochen nicht geregnet hat. Auch in den kommenden Tagen sei nicht mit einer Besserung der Situation zu rechnen. Rubriklistenbild: © Moorschlatt