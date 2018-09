Aktionsgruppe Stuhr Fair stellt Nabu-Boxen zum Recyceln von Alt-Handys auf

Annegret Ciesinski und Annegret Merke von Stuhr Fair stellen die Nabu-Boxen an zwei Stellen in Stuhr auf.

Stuhr - Von Janna Silinger. Die Bilder sind erschreckend. Kinder und Jugendliche, die auf Elektroschrott-Müllhalden in Afrika unter katastrophalen Bedingungen arbeiten und leben. Die diese Orte so gut wie nie verlassen.

Deren Lebenserwartung gering ist, weil sie täglich mit giftigen Stoffen in Berührung kommen, während sie wertvolle Rohstoffe suchen, die sie unter anderem in weggeschmissenen Mobiltelefonen finden. Dagegen möchte die Aktionsgruppe Stuhr Fair im Rahmen der bundesweiten Fairen Woche, 14. bis 18. September, vorgehen. Sie stellen Recycel-Boxen auf, in die Bürger alte Handys, Smartphones und Tablets werfen können.

Im Schnitt bleibt ein Smartphone laut Annegret Ciesinski und Annegret Merke von Stuhr Fair nur 18 Monate in Benutzung. Obwohl es noch funktionstüchtig ist, wird es durch eine neuere Version ersetzt. Das alte Handy bleibt dann erst mal im Schrank. Bis irgendwann eine ganze Sammlung von Althandys dort unter einer Staubschicht in Vergessenheit gerate. In vielen Fällen werde diese Sammlung dann eines Tages als Elektroschrott entsorgt. Leider landet dieser häufig in Afrika, etwa in Nigeria oder Ghana. Dort belastet er nicht nur die Umwelt, sondern gefährdet auch das Leben der Menschen. „Das ist einfach unfassbar, dass wir dafür mitverantwortlich sind“, meinen Merke und Ciesinski. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es eine einfache und kostenlose Alternative gibt, die Geräte zu entsorgen.

„Der Nabu stellt Kisten zur Verfügung und da kann man alte, heile oder kaputte, Mobiltelefone und Tablets reintun“, beschreibt Merke Schritt eins dieser Aktion. Anschließend gibt der Nabu die Geräte dann an den Recyclingpartner AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung) weiter. Dort entscheiden die Mitarbeiter, ob die Handys noch funktionsfähig sind – in dem Fall werden sie repariert – oder ob sie recycelt werden. „Dabei gewinnt AfB dann unter anderem Gold, Silber und Kupfer“, erklärt Merke. Diese Stoffe können anschließend verkauft und für die Produktion neuer Geräte genutzt werden.

300 Tonnen Gold landen jährlich auf dem Müll. Und diese müssen logischerweise für die Produktion neuer Teile abgebaut werden, berichten die beiden. Das gelt es zu vermeiden. „Die Boxen stehen beim Baubetriebshof Brinkum, an der Bruchstraße 20, und im ,O2+Telekom Shop’ an der Bremer Straße 106.“

Die Kisten bleiben übrigens stehen, so Merke. Auch wenn die Faire Woche dann vorbei ist. Mit der Aktion wolle die Gruppe wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, damit es solche Lebens- und Arbeitsbedingungen wie die auf Elektroschrott-Müllhalden etwa in Westafrika in Zukunft nicht mehr geben wird.