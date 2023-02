Akkordeonorchester Die Bremer Stadtmusikanten präsentiert Jahreskonzert in Gutsscheune

Von: Sigi Schritt

Stellen das Programm vor: Brigitte Bartling und Ute Repty. © Sigi Schritt

Das Akkordeonorchester Die Bremer Stadtmusikanten gibt am 4. und 5. März 2023 sein Jahreskonzert in der Gutsscheune im Stuhrer Ortsteil Varrel.

Stuhr – Die Musiker des Akkordeonorchesters Die Bremer Stadtmusikanten freuen sich auf das diesjährige Jahreskonzert. Schließlich haben sie wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang pausieren müssen und dabei auch ein Geburtstagskonzert zum 40. Jahrestag der Gründung nicht geben können. Das wird jetzt nachgeholt, schreibt der Trägerverein auf seiner Homepage. Deshalb fiebern Brigitte Bartling und Ute Repty (beide erste Stimme) umso mehr ihren Auftritten in der Varreler Gutsscheune in der Gemeinde Stuhr entgegen.

Sowohl am Samstag, 4. März, um 19 Uhr als auch am Sonntag, 5. März, um 15.30 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, die Klangwelten des Akkordeons zu erfahren. Unter der Leitung von Birgit Kohlwes präsentieren die Musiker einen bunten musikalischen Melodienmix.

Klassik bis Pop: Musikalischer Melodienmix in Stuhr

Laut einer Pressemitteilung sind Melodien aus „Das Phantom der Oper“ und die „Tango-Invention“ von Johann Sebastian Bach zu hören. Titel wie „Englishman in New York“ oder „The Sound of Silence“ werden ebenso gespielt. Auch Lieder von Elton John sind diesmal Teil des Programms. Wie Brigitte Bartling und Ute Repty ankündigen, besteht während der Pause Gelegenheit für Gespräche bei Kaltgetränken oder traditionell am Sonntag auch bei Kaffee und Kuchen.

Das Orchester Die Bremer Stadtmusikanten besteht bereits seit 1981, sagt Brigitte Bartling. Die Musiker kommen aus der Region. Sie wohnen in Bremen, Lemwerder, Delmenhorst, Stuhr und Bruchhausen-Vilsen, so die Vorsitzende weiter.

Die langjährige Vereinsarbeit ist laut Mitteilung auch die Grundlage für die positive Stimmung und die Pflege des Spaßfaktors im Orchester. Dabei wird der hohe musikalische Anspruch nicht aus den Augen verloren.

Informationen Wer nicht nur zuhören, sondern mit dem derzeit 20 Mitglieder umfassenden Ensembles aktiv Akkordeon spielen möchte, ist bei den Bremer Stadtmusikanten willkommen. Geprobt wird donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Wo? In der Schule an der Stichnathstraße/Max-Jahn-Weg 13 in Bremen-Kattenturm. Orchestererfahrene Interessenten können während der Probe vorbeischauen oder beim Konzert Kontakt aufnehmen. Noch mehr Infos gibt es auf der Homepage: www.akkordeonbremen.de. Karten sind im Vorverkauf unter anderem in den Filialen der Volksbank Stuhr, Brinkum, Groß Mackenstedt und Varrel erhältlich oder können telefonisch (04206/9377 und 0421/801137) oder per E-Mail an info@akkordeonbremen.de reserviert werden. Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro – Kinder fünf Euro.

Die Konzerte finden seit 2001 in der Gutscheune in Varrel statt und sind jedes Mal der Höhepunkt eines Arbeitsjahres. Seit seinem Bestehen hat das Orchester viele gemeinsame Aktivitäten, wie Theaterbesuche, Ausflüge, Feiern und natürlich eigene Konzerte erlebt. Alleine die acht Konzertreisen nach Südtirol seien bleibende Erinnerungen, aus denen das Orchester „einen wunderbaren Zusammenhalt aufbauen konnte“.