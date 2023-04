Akkordeonale in Stuhr-Varrel: Instrument der unbegrenzten Möglichkeiten

Von: Andreas Hapke

Teilen

Meister feiner Klänge: Servais Haanen. © Muriel Spiegel

Nach dreijähriger pandemiebedingter Auszeit macht die Akkordeonale am Freitag, 21. April, um 20 Uhr in der Varreler Gutsscheune Station. Internationale Künstler demonstrieren die Vielfalt des Instruments. Sie kommen aus Slowenien, Frankreich, Belgien, Gabun und den Niederlanden.

Varrel – Die Akkordeonale gehört nach Auskunft von Frauke Wulf, Leiterin des Teams Stuhr Kultur im Rathaus, zu den gut besuchten Veranstaltungen im Kulturprogramm der Gemeinde. Das dürfte in diesem Jahr nicht anders sein – zumal das Festival am Freitag, 21. April, nach dreijähriger Pandemiepause sein Comeback feiert. Zum insgesamt achten Mal gastieren internationale Künstler in der Varreler Gutsscheune. Beginn ist um 20 Uhr.

Spannende Interaktionen zwischen den Musikern

Laut Wulf schätzen die Besucher, dass das Instrument bei dem Festival „breit dargestellt“ wird. In der Pressemitteilung ist von slowenischer Seele, französischem Tastenzauber, afrikanisch gefärbten Chansons und niederländischer Klangästhetik die Rede. Pulsierende Wechsel von Soli und Ensemble-Stücken sowie spannende Interaktionen zwischen den Musikern seien das Herzstück jeder Akkordeonale.

Allein der Slowene Jure Tori steht für die Vielfalt des Instruments. Er spielt es in unterirdischen Kohleminen und auf höchsten Berggipfeln, für Spiel- und Dokumentarfilmmusik, solo und in Bands. Letztere verschreiben sich dem kraftvollen Folk-Punk ebenso wie dem Tango. Seine Werke sind Teil des Lehrplans für Akkordeonstudenten.

Bunt, lebendig und virtuos sind Attribute, die dem Spiel der Französin Zabou Guérin zugeschrieben werden. Von ihr heißt es, sie sei bereits im Mutterleib vom Klang des Instruments mitgerissen und sozusagen als Akkordeonistin geboren worden. Auch sie spielt als Solistin und Band-Mitglied. Von Klassik über Tango und Swingwalzer bis hin zu Liedbegleitung und traditioneller Musik aus verschiedenen Ländern: Zabou spiele, was sie möge, heißt es in der Mitteilung. Sie tut dies auch in musikalischen Jonglier- und in Clown-Shows.

Ein buntes, lebendiges und virtuoses Spiel wird Zabou Guérin zugeschrieben. © Paul Motteau

Einen reichen und prägenden Werdegang weist die Gabunerin Aïcha Touré auf. Stepptanz, Akrobatik, Reit- und Tanztheater, Poesie, Musik und Gesang hat sie sich bereits gewidmet. Heute sind es Chansons, die sie auf dem Akkordeon begleitet. Ihre Lieder erzählen „vom Leben im Rohzustand, mit Zärtlichkeit, Nostalgie, Humor und Realismus“. Sie ist nicht nur als Akkordeonistin unterwegs, sondern auch mit vielen Tanz-, Zirkus- und Straßentheatergruppen sowie mit diversen Jazz-Formationen.

Der Franzose Benjamin Macke lernte zunächst klassisches Schlagzeug und Jazz-Perkussion, bevor er dem Akkordeon begegnete. Außerdem spielt er ein fast vergessenes Instrument: den Fußbass, eine belgische Akkordeon-Erfindung. Sein Spektrum reicht von traditioneller flämischer Tanzmusik und Bal Folk über Kompositionen für Theater und Stummfilme bis hin zu einem außergewöhnlichen Musik-Projekt zusammen mit seiner belgischen Frau Birgit Bornauw, mit der er in Varrel als Macke-Bornauw-Duo auftritt. Die beiden verstehen sich auf Barockmusik für Akkordeon und Dudelsack. Letzteren entdeckte Bornauw mit 15 Jahren für sich. Sie spielte sich quer durch die verschiedenen traditionellen europäischen Musikstile und gilt inzwischen europaweit als gefragte Dozentin.

Eine Cellistin komplettiert das Line-up

Als musikalischer Querkopf ist Servais Haanen Drahtzieher und Organisator der Akkordeonale. Der „Meister feiner Klänge“, wie er in der Mitteilung genannt wird, komponiert und arrangiert die Ensemble-Stücke des Festivals und führt durchs Programm. Seine mit knochentrockenem Humor gespickten Moderationen hätten Kultstatus, heißt es weiter. „Schon lange arbeitet Servais daran, die Grenzen der Ziehharmonika zu sprengen und Elemente aus neuer Musik, Minimalstrukturen und andere ausgefallene Klänge zu integrieren.“ Neben der Akkordeonale und seiner Dozententätigkeit zählt die Ensemblearbeit mit „außergewöhnlicher bis unmöglicher Besetzung“ zu seinen liebsten Beschäftigungen.

Das Line-up komplettiert die deutsche Cellistin und Sängerin Johanna Stein, die sich auf jeder Bühne, in jeder Besetzung und in jeder Musikrichtung wohlfühlt, egal ob Klassik, Jazz, Rock, Pop, Fusion oder Weltmusik. Johanna Stein hat bereits häufiger bei dem Festival mitgewirkt. „Mit ihrer Leidenschaft für den unkonventionellen Einsatz des Cellos wird sie die Akkordeonale ein weiteres Mal bereichern“, sind sich die Veranstalter sicher.

Eintrittskarten

Tickets sind bei Nordwestticket, Ticketmaster sowie online unter www.nordwest-ticket.de und 0421/36 36 36 erhältlich. Reservierungen für die Tageskasse sind per E-Mail an kultur@stuhr.de möglich. Der Eintritt kostet 27 Euro, ermäßigt 25 Euro.