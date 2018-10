„Affen Cha-Cha-Cha“ und tanzende Schwäne

Vom „Affen Cha-Cha-Cha“ über den Klassiker „Bruder Jakob“ bis zum „Tanz der kleinen Schwäne“: Die Schüler der Musikschule Con Anima präsentierten am Sonntag im Stuhrer Rathaus ein vielfältiges Programm. Am Klavier und an der Violine stellten die Sechs- bis Sechszehnjährigen unter Beweis, dass sich fleißiges Üben lohnt. Die Musizierstunde oblag der Leitung von Uta da Silva Robazza. Auf dem Bild ist sie mit Schüler Niklas Matiszick zu sehen. Des Weiteren traten auf: Jeyda Zarske, Kian Marbin, Tamina Otto, Sofie Lindemann, Svea Meyer, Jonas Schulze, Liz Leemhuis, Nike Pauli, Jasna Bosse, Maria Frey, Jonna Meyer, Hanna-Leal Eren, Talia Eren, Derya Eren, Franziska Doll, Fenja Meyer, Annika Schmieder sowie Teresa und Simon Nguyen. Cara Thompson unterstützte das Konzert. - Foto: jeh