Ehemalige Brinkumer Mittelschüler: Ärzte und Anwälte mit mittlerer Reife

50 Jahre nach ihrer Entlassung

34 Schülerinnen und Schüler wurden vor 50 Jahren aus der Brinkumer Mittelschule entlassen, 19 von ihnen treffen sich im Restaurant „Poseidon" wieder.

Stuhr / Weyhe - Als die 34 Schülerinnen und Schüler 1968, also vor genau 50 Jahren, aus der Brinkumer Mittelschule entlassen wurden, begann in Deutschland ein gesellschaftlicher Wandel. Kein Wunder, dass ihr damaliger Klassenlehrer Gerhard Riemann in seiner Abschieds-Ansprache auch auf „Verhaltensauffälligkeiten“ der Jugendlichen zu sprechen kam.