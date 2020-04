Ärger über Taschentücher in der Natur

Stuhr – Naherholungsgebiete wie der Fahrenhorster Wald sind in dieser Zeit eine willkommene Abwechslung für viele Menschen.

Karola Philipp wohnt seit Jahrzehnten in der Gegend und ist täglich in dem Wald unterwegs. Sie hat den Eindruck, dass die Vermüllung zunimmt. „Zigarettenstummel, Bonbonpapier und vor allem benutzte Taschentücher liegen zuhauf in der Gegend“, bedauert sie in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Derzeit seien auch viele Menschen im Fahrenhorster Wald, die dort sonst eher nicht zu sehen seien. Denn Kennzeichen der Autos zufolge kommen die Menschen nicht nur aus Stuhr, sondern auch unter anderem aus Verden oder Osterholz. „Man genießt die Natur, die Bewegung, Kinder toben durchs Gehölz, Hunde schnuppern entlang des Wegesrandes“, schildert sie. „Der größte Teil der Waldbenutzer geht in kleinen Gruppen, macht den entgegenkommenden Menschen Platz zu passieren.“ Das sei alles klasse und wunderbar – wenn da nicht der Müll wäre.

„Die Müllsammelaktionen der Gemeinden sind verständlicherweise abgesagt“, so Karola Philipp. „Aber wer will schon zu normalen Zeiten Schnottentücher einsammeln? Jetzt fasst die erst recht niemand mehr an“, führt sie aus. Es sehe nicht nur unschön aus, auch Vögel, Hunde und Kleinkinder würden daran picken, schnüffeln oder fingern.

Auch wenn man die Verbreitung des Coronavirus außen vor lässt, sollte man seinen Müll wieder mit nach Hause nehmen. Ein Taschentuch braucht Medienberichten zufolge immerhin mehrere Monate, um in der Natur zu verrotten. Bei einem Zigarettenstummel können sogar bis zu fünf Jahre vergehen. ks