Adventskalender ab heute im Handel

Den neuen Stuhrer Adventskalender präsentieren (v.l.) Rainer Troue (Big), Henning Sittauer (Isu), Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier und Ute Sydow (Ufo). Sie stehen an der Stelle, wo auf dem Titelbild der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten abhebt. Foto: Schmidt

Stuhr – Die Sechstklässlerin Tabea Ohlendorf von der KGS Moordeich hat ein Bild gemalt, das vermutlich bald in mehr als 1 000 Haushalten zu sehen sein wird. Es zeigt den Weihnachtsmann, wie er vor dem Rathaus Stuhr mit seinem Rentierschlitten abhebt – und ist das Titelbild des Stuhrer Adventskalenders 2019. Dieser ist ab Donnerstag erhältlich.

Der Kalender erscheint zum elften Mal. Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre wurde die Auflage erhöht, auf 1 800 Exemplare. Sie werden zum Preis von fünf Euro verkauft. Die eine Hälfte des Erlöses kommt dem Förderverein der KGS Moordeich zugute, der damit die Leseoase der KGS mit neuen Möbeln und Kissen ausstatten möchte. Die andere Hälfte bekommt der Förderverein der Grundschule Seckenhausen. Mit dem Geld soll dort ein Präventionsprojekt ermöglicht werden, bei der Schüler lernen, sich gegen sexuellen Missbrauch zu wehren.

Bis auf ein wichtiges Detail, die Gewinn-Nummer, sind alle Kalender identisch. Hinter jedem Türchen verbergen sich mindestens drei Preise, oder genauer gesagt deren Bezeichnung. Bei einer Ziehung am 28. November wird jedem Preis eine Gewinn-Nummer zugeordnet. In der Adventszeit veröffentlicht die Kreiszeitung Tag für Tag die Gewinnzahlen für das jeweilige Datum online und in ihrer gedruckten Ausgabe.

Ausgespielt werden 83 Preise im Gesamtwert von 5 535 Euro. Geschäfte und Firmen aus Stuhr und Umgebung haben sie zur Verfügung gestellt. Jeder Gewinn hat einen Mindestwert von 50 Euro. Bei dem Kalender handelt es sich um eine Aktion der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), des Unternehmerinnen-Forums Stuhr (Ufo) und der Gemeinde Stuhr. ks

Vorverkaufsstellen

Brinkum: Kleinen Oase, Gute Köpfe by Tanja, Leporello, Marktkauf (Brinkum-Nord); Moordeich: Ihr Friseur; Stuhr: Bürgerbüro; Seckenhausen: Etelser-Käsewerk-Shop, Pöppel-Stauden, Sip Sen. Karten gibt es zudem in Kreissparkasse- und Volksbank-Filialen.