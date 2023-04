ADHS bei Kindern: Expertin möchte Eltern in Stuhr „große Zuversicht mitgeben“

Von: Andreas Hapke

Anke Lipps ist Kinderärztin sowie Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. © Privat

Einen Vortrag über ADHS/ADS im Kindes- und Jugendalter hält Anke Lipps am Mittwoch in der Grundschule Brinkum. Lipps wirft einen ganzheitlichen Blick auf die Problematik. Ihr Anliegen: „Ich möchte den Eltern eine große Zuversicht mitgeben. Ich möchte ihnen sagen, dass sie tolle Kinder haben.“

Brinkum – Im Rahmen der Werkstatt Erziehung der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfen Stuhr gastiert Anke Lipps am Mittwoch, 26. April, 19.30 Uhr, in der Grundschule Brinkum. Lipps ist Kinderärztin sowie Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. In ihrem Vortrag „Was bedeutet ADHS/ADS im Kindes- und Jugendalter, und welche Unterstützung braucht mein Kind?“ wirft sie einen ganzheitlichen Blick auf die Problematik.

Frau Lipps, ist ADHS eine Krankheit?

Sie fangen mit einer ganz schwierigen Frage an. ADHS ist eine Diagnose, das heißt, es ist die diagnostische Feststellung einer Kombination verschiedener Symptome. Diese Symptome sind insbesondere eine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung, verbunden mit einer meist großen körperlichen Unruhe und einer Impulsivität im Handeln. Es gibt auch eine Unterform des ADHS, das ADS. Dies ist eine Aufmerksamkeitsstörung vom vorwiegend unaufmerksamen Typ. Die Kinder werden häufig als verträumt und still beschrieben. Sie fallen dem Lehrpersonal in der Schule seltener auf. Die Symptome sind so schwerwiegend, dass sie die Menschen mit ADHS in der Bewältigung des Lebensalltags beeinträchtigen.

Ab wann müssen sich Eltern Sorgen machen?

Spätestens dann, wenn sie Rückmeldungen aus der Kita oder der Schule bekommen, dass es soziale Probleme gibt. Probleme mit der Konzentration, der Aufmerksamkeit oder mit einer Unruhe des Kindes, die schwierig zu händeln ist. In der Kita werden diese Kinder als wild und ungestüm erlebt. Ihre Impulsivität ist sehr ausgeprägt. Sie sind wie kleine Fohlen, die man nicht einfangen kann. Aber das ist ja auch eine Qualität. In dieser Situation müssen die Eltern sehr aufmerksam sein und ihre eigenen Erfahrungen im Zusammenleben mit dem Kind mit den Erfahrungen anderer Bezugspersonen abgleichen.

Wie diagnostizieren Sie dieses Syndrom?

Im Vordergrund steht die Geschichte des Kindes und der Familie, wir lernen das Kind in mehreren Terminen kennen. Durch den Kontakt allein ist die Problematik aber nicht festzustellen. Wir fragen die Lebensgeschichte des Kindes und der Familie ab, testen die neurologische Entwicklung. Wie sieht es mit der Gesamtentwicklung aus, sprachlich, motorisch, emotional und sozial? Hier gibt es standardisierte Untersuchungen für den Entwicklungsstand des Kindes. Bei älteren Kindern kommen ein Intelligenztest im Hinblick auf die kognitiven Fähigkeiten und computergesteuerte Untersuchungen, um Aufmerksamkeit und Konzentration zu erkennen, hinzu. Eltern und Lehrer bekommen außerdem einen Fragebogen an die Hand. In den Kitas fragen wir auch nach.

Kann man Ursachen für ADHS festmachen?

Es gibt keinen speziellen Test, wo sich herausstellt: Das Kind hat ADHS. Vielmehr wird festgestellt, dass das Kind Auffälligkeiten zeigt, etwa Unruhe oder Konzentrationsschwierigkeiten. Aufgrund der Ausprägung und einer Kombination verschiedener Symptome lässt sich ableiten, ob es ADHS hat. Wenn wir die Diagnose ADHS stellen, sagen wir nichts über die Ursache. Wir stellen die Diagnose nach einem Klassifikationssystem (ICD 10). Ein Klassifikationssystem wird im Gesundheitssystem genutzt, um in Deutschland – aber auch überall auf der Welt – bestimmte Krankheiten oder Störungen zu erfassen. Sie werden damit einerseits vergleichbar, und andererseits können verschiedene Behandlungsstrategien koordiniert werden.

Wie sehen die Behandlungsmöglichkeiten nach einer Diagnose aus?

Die sind so unterschiedlich wie die Ausprägung des Syndroms. Hat das Kind Riesenschwierigkeiten in der Schule? Kommt eine Rückstellung infrage, weil das Kind die erforderlichen Leistungen nicht erbringt?; weil es noch nicht reif ist für die erste Klasse? Ist der Ausprägungsgrad schwer, muss man mit den Eltern sprechen, ob ADHS medikamentös zu behandeln ist. Im Vordergrund aber stehen die Kinder, die alle wunderbar sind. Wichtig ist ein liebevolles, fürsorgliches, begleitendes System, das viel Geduld hat und die Schwächen des Kindes annehmen kann.

Das System müsste sich doch auch in der Schule fortsetzen.

Absolut. Die Kinder dürfen im Laufe der Jahre nicht ihr Selbstvertrauen verlieren. Mit der Diagnose ADHS wird eine Schwäche in den oben beschriebenen Bereichen festgestellt. Umgebungsbedingungen können angepasst beziehungsweise verändert werden, Eltern und Kinder benötigen immer wieder Beratung beziehungsweise Unterstützung. Neben Psychotherapie und eventueller medikamentöser Unterstützung gibt es weitere Therapieverfahren. Im Lebensalltag kann Ergotherapie ein wichtiger Pfeiler sein, um Strategien zu erlernen und umzusetzen.

Welchen Beitrag können die Eltern leisten?

Das kommt darauf an, welche Probleme zuhause auftauchen. Ist das Kind unruhig, zappelig, unorganisiert? Da ist viel Geduld gefragt, man sollte sich nicht so viel vornehmen. Ist es vergesslich? Dann gilt es, Strategien zu entwickeln, wie man es erinnern kann. Zum Beispiel, indem man einen Zettel an die Tür klebt, „Vergiss deinen Ranzen nicht“. Da gibt es eine Menge Alltagstipps.

Kann man ADHS komplett in den Griff bekommen?

60 Prozent der Menschen, die mit ADHS durchs Leben gelaufen sind, kommen als Erwachsene gut zurecht. Sie suchen sich ihre Nische. Das ist meistens keine Schreibtischarbeit. Sie haben Spaß an Dingen, wo sie aktiv sein können.

Hat die Häufigkeit von ADHS zugenommen?

Ich glaube nicht, dass die Häufigkeit zugenommen hat. Vielleicht die Sensibilität der Gesellschaft und die Anforderungen an die Menschen. Außerdem hat sich die Diagnostik entwickelt. Wir können heute sagen: Das sind die Probleme, die die Kinder haben.

Sie sprechen die Gesellschaft an. Gibt es weitere gesellschaftliche Begebenheiten, die für ADHS eine Rolle spielen?

Die Umweltbedingungen haben einen großen Anteil an der Ausprägung der Symptomatik. Die Kinder kommen zuhause besser klar als in der Schule. Dort geht es ums Lernen, ums Stillsitzen. Die Umgebung gibt vor, wie ausgeprägt die Probleme sind. Das kommt schon auf die Schule selbst an: Ist es eine Regelschule? Welchen Lehrer hat das Kind? Wichtig ist zu erkennen: Das Kind hat Schwierigkeiten beziehungsweise eine Entwicklungsstörung. Wie wir damit umgehen, hat Auswirkungen darauf, wie sich das Kind entwickelt.

Was nehmen die Eltern nach Ihrem Vortrag mit nach Hause?

ADHS kommt inzwischen wie eine große Welle daher. Ich möchte den Eltern eine große Zuversicht mitgeben. Ich möchte ihnen sagen, dass sie tolle Kinder haben. Die Kinder wissen, dass sie etwas nicht können. Sie sind trotzdem eine Bereicherung. Ich möchte den Eltern vermitteln: Es ist manchmal super anstrengend, sich um ihr Kind zu kümmern, aber es lohnt sich.

Information

Die Grundschule Brinkum ist nur über den Parkplatz an der Meyerstraße zu erreichen. Eine Anmeldung wird erbeten über die VHS unter 04242/ 976 44 44, Kursnummer 03105003.