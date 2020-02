Achtlos weggeworfen und unappetitlich

Stuhr - Von Andreas Hapke. Ob in Heiligenrode, Seckenhausen oder Groß Mackenstedt: Ecken, in denen sich Müll sammelt, gibt es in allen Stuhrer Ortsteilen. Dieses Insiderwissen ist bald wieder gefragt. Zum fünften Mal macht die Kommune für die gemeinsame Aktion „Stuhr räumt auf“ mobil. In allen acht Ortsteilen sind am Samstag, 21. März, freiwillige Helfer unterwegs, um den achtlos oder absichtlich entsorgten Unrat aufzulesen.

Eine Herausforderung ist das etwa im weitläufigen Groß Mackenstedt, wie Andrea Radoy von der AG „Mehr Grün für Stuhr“ berichtet. Dort würden auch schon mal Ölfässer, Sofas und Autoreifen in der Landschaft herumliegen. Hinzu komme der Abfall auf den durch den Schwerlastverkehr stark frequentierten Parkplätzen im Gewerbegebiet und an den Tankstellen. „Unappetitliches“ wie Windeln, Kondome und Hygieneartikel häufe sich dort an, sagt Radoy. „Da muss man Erwachsene haben, die das machen wollen.“ Als weitere Schwerpunkte nennt sie die Harpstedter Straße und die Siekstraße.

Im Schnitt würden 20 Bewohner – Einzelpersonen und Familien – an der Sammelaktion teilnehmen. „Teilweise äußern sie auch Wünsche, wollen zum Beispiel ihr Wohngebiet auf Vordermann bringen oder Wege, auf denen sie mit ihrem Hund unterwegs sind“, sagt Andrea Radoy. Sie hofft auf die Beteiligung der Reiterhöfe, zu denen die Ratsvorsitzende Sabine Sparkuhl Kontakt habe. „Mit Pferden erreicht man nochmal ganz andere Gegenden“, sagt Radoy.

Laut Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier sind in den vergangenen drei Jahren jeweils insgesamt 20 Kubikmeter Müll zusammengekommen. Einen noch größeren Beitrag als bisher dürfte der Ortsteil Heiligenrode leisten. Der Grund laut Ulrich Brauer, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins: Erstmals macht auch Bürstel bei „Stuhr räumt auf“ mit. Zusammen mit dem Kernort und Neukrug kommt Heiligenrode damit auf drei Sammelstellen. Erfahrungsgemäß konzentrieren sich die Müllsammler auf die Bundesstraße. „Da liegen viel zu viele Coffee-to-go-Becher herum“, beklagt Brauer. „Wir merken auch, dass die McDonalds-Mahlzeit beendet ist.“

In Heiligenrode sei die Aktion ein Selbstläufer, sagt Brauer. „Wir machen das ja schon seit 25 Jahren.“ Er rechnet wieder mit 40 Helfern, die nach getaner Arbeit auf der Mühlenwiese eine Suppe zu sich nehmen. Auch andernorts bleiben die Teilnehmer aus diesem Grund noch ein Weilchen zusammen.

In Seckenhausen setzt Pastorin Judith Matthes wieder auf die Beteiligung der Grundschule, sie selbst schickt ihre künftigen Konfirmanden ins Rennen.

Doch auch bei den Kleinsten der Kleinen ist das Thema längst angekommen. Die Kita Moordeich etwa unternimmt am 10. und am 17. März mit Kindern aus allen Gruppen Spaziergänge durch die Straßen in der näheren Umgebung und sammelt bei dieser Gelegenheit Müll. Knapp eine Stunde ist für die Aktionen geplant. Sein Grundstück sowie die nähere Umgebung nimmt der Kindergarten an der Jahnstraße in Brinkum in Angriff. Die Planungen laufen noch. Die Kindertagesstätte in Stuhr beteiligt sich mit Putz- und Aufräumaktionen im Umfeld der Kita. Unter anderem sind die Mitarbeiter mit den Kindern an einigen Terminen vor und nach dem 21. März auf dem Königshofspielplatz, am Spazierweg entlang der Gleise an der Blockener Straße und an der Stuhrer Landstraße unterwegs.

Einen Aktionstag zum Thema Müll veranstaltet die Kindertagesstätte in Groß Mackenstedt am 18. März. Dann wollen die Sprösslinge das Kita-Gelände und dessen Umgebung von Abfällen befreien.

Um die Verpflegung am 21. März zu planen und die Helfer auf die Suchgebiete zu verteilen, bitten die jeweiligen Organisatoren vorab um Anmeldungen. Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe und Warnweste. Müllsäcke und Greifzangen werden gestellt.