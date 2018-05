Absolut kein Verständnis für Sportmuffel

80-jährige Gisela Grünefeld des TV Stuhr rät: Besser spät anfangen, als nie

+ Die 80-jährige Gisela Grünefeld leitet Sportkurse des TV Stuhr und der Rheuma-Liga. J Foto: Silinger

Stuhr - Von Janna Silinger. Es ist eigentlich ganz einfach: Dran bleiben. Weitermachen, auch wenn mal was wehtut. Den inneren Schweinehund in den Zwinger sperren. Diszipliniert sein. So kann man es schaffen, mit 80 Jahren noch immer Sportkurse zu leiten. Und zwar für Leute, die zum Teil 20 Jahre jünger sind. Das hat zumindest für Gisela Grünefeld funktioniert. Sie bietet Gymnastikkurse beim TV Stuhr und für die Rheuma-Liga an. Und aufhören? Kommt nicht in Frage.