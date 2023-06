Abschlussvorstellung von „Stuhrtopia“ im Hotelgebäude

Von: Rainer Jysch

Mit einem bunten Event ging am Samstag von 16 bis 20 Uhr im ehemaligen Hotel Bremer Tor das Kunstprojekt „Stuhrtopia“ zu Ende.

Brinkum –An diesem Projekt im zum Abriss vorgesehenen Gebäude im Zentrum Brinkums hatten sich über einen Zeitraum von sieben Wochen rund 35 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren beteiligt. Seit Anfang Mai konnten sich Teams unter Anleitung der Künstler und Kunstpädagogen Sonja Krüder und Udo Arndt in Kellerräumen und im gesamten Erdgeschoss des ehemaligen Hotels mit ihren Zukunfts-Ideen künstlerisch austoben. Organisiert wurde die Veranstaltung unter Leitung von Nikki Sprich vom Team Stuhr-Kultur. Das Ergebnis der vergänglichen Kunst glich einer Finissage, bei der nicht einzelne Kunstwerke im Fokus standen, sondern die Gesamtheit der ganz unterschiedlich gestalteten Innenräume sowie die Vorführungen.

Ein Gang durch die Räume glich dem Blick in ein Kaleidoskop. Geräusche, Stimmen und Gerüche in einzelnen Gebäudeteilen ergänzten diesen Eindruck. In der ehemaligen Hotelküche und den Nebenräumen waberte Kunstnebel. Blaue Lichteffekte erhellten nur mühsam die Dunkelheit. Geräusche aus verborgenen Lautsprechern sorgten für eine geheimnisvolle Stimmung.

Mit einem Zylinderhut auf dem Kopf stand Katharina an der ehemaligen Rezeption. Sie begrüßte die zahlreichen, nach und nach eintreffenden Gäste und lud diese dazu ein, sich bei „Stuhrtopia“ aktiv zu beteiligen. Für unterschiedliche Puzzle-Teile, die es an der Rezeption gab, bestand an den Wänden der frei begehbaren Räume des Hotels eine Leerstelle, die es zu finden galt. Wohin passt das eigene Puzzle-Teil? Wie kann ich die Leerstelle des Puzzles füllen? Auf diese Weise konnten sich auch die Besucher kreativ in das Gesamtbild „Stuhrtopia“ einbringen.

Der ehemalige Saal des Hotels war zu einem Paradies mit dem „Weg zu utopischen Landschaften“ umfunktioniert worden. Teile des Bodens waren von echtem Rollrasen bedeckt, auf denen Picknickdecken platziert waren. Das Grün des Rasens sah besser aus, als das aktuell trockene Gelb manch eines Rasens im Garten der Besucher. Es roch erdig, und aus Lautsprechern waren Vogelgezwitscher und das vergnügliche Planschen von Kindern im Wasser zu hören. Paradiesisch eben. Draußen an der Tür stand: „Ein Paradies kann überall sein! Hauptsache man fühlt sich wohl.“

In der ehemaligen Hotelbar spielte die Brinkumer Jugendband Jaime Indie-Rock

In der ehemaligen Hotelbar spielte die Brinkumer Jugendband Jaime Indie-Rock aus ihrem Repertoire und begeisterte damit die Besucher. Im regelmäßigen Abstand zeigten die Teenager Hani, Ali und Laura Hip-Hop-Vorführungen, die sie unter Anleitung von Tänzerin Sita Kotteck einstudiert hatten.

„Die Choreografie entsteht aus den Bewegungen der Kinder“, erzählte Sita Kotteck von den Vorbereitungen. Die Orte für die Tanzpräsentationen wechselten von der Kegelbahn zum Restaurant und auch nach draußen zu einer Haltestelle beim ZOB. Der ehemalige Kühlraum der Küche war zu einem „Fühlraum“ umfunktioniert worden. Dort konnte man in völliger Dunkelheit bestimmte Gegenstände an den Wänden ertasten und – wieder draußen – bei Theresa zu Protokoll geben.

„Wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts“ hatten Kreative in einem anderen Kellerraum großflächig an die Wand geschrieben. Nebenan flimmerte der Film „Schatzsucher“ über die Leinwand.

Wasserlösliche Fingerfarben kamen zum Einsatz

Im Vorraum zur Kegelbahn waren die Wände beim „Action Painting“ durch kunstbegeisterte Kinder unter Anleitung von Abiturienten verschönert worden. Wasserlösliche Fingerfarben kamen dabei zum Einsatz, wie Kunstpädagogin Melanie Schneider von der Kunstschule Stuhr (KuSS) informierte.

„Wo sonst kann man so mit Farbe umgehen?“, freute sie sich über das bunte Ergebnis der „flotten Aktion“, die den Kindern großen Spaß gemacht hatte.

„Wir wünschen uns mehr bunte und kreative Gedanken für alle“, hatten die Akteure an der Wand hinterlassen.

Das große Interesse der Gäste ließ den Besucherstrom lange Zeit nicht abreißen. Nikki Sprich und Sita Kotteck zeigten sich bereits während des Events voll zufrieden mit dem Ergebnis der Aktion. Für den Abend war noch eine kleine Abschlussfeier mit allen Teilnehmern der „Stuhrtopia“ geplant. Voraussichtlich im Juli soll der Hotelbau abgerissen werden, wie zu hören war.