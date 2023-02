Abschlusskonzert von „Jugend musiziert“ im Stuhrer Rathaus

Von: Rainer Jysch

Präsentierten als Violoncello-Trio das Stück Air d-moll, Allegretto von Henry PurcellHannah Liebs (12), Lina Zimmermann (10) und Martha Teucher (11). © Rainer Jysch

Die Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ aus dem nördlichen Landkreis Diepholz zeigten am Sonntag im Stuhrer Rathaus bei einem Abschlusskonzert Beispiele ihres Könnens.

Stuhr – Insgesamt 85 Teilnehmer aus dem Landkreis hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt und sich der Bewertung durch die Juroren in Syke gestellt. Bereits zum 60.

Mal fand der Regionalwettbewerb für die Landkreise Diepholz, Nienburg und Schaumburg statt, gefördert von der Kreissparkasse Syke.

18 Preisträger, Kinder und Jugendliche der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz stellten sich und ihre Arbeit unter der Projektleitung von Yvonne Sextroh vor. Alle Instrumentalisten bewiesen mit ihren großartigen musikalischen Darbietungen im gut besuchten Ratssaal der Gemeinde, dass sie zu recht zu den preisgekrönten Teilnehmern des Wettbewerbs gehören.

Urkunden und kleine Präsente für die Gewinner

Anlässlich der Veranstaltung nahmen alle Preisträger für den erzielten ersten Preis Urkunden und kleine Präsente entgegen. Sechs von ihnen qualifizierten sich zudem für die Teilnahme am Landeswettbewerb, der Mitte März in Hannover stattfinden soll.

Yvonne Sextroh, Vorsitzende des Regionalausschusses „Jugend musiziert“ hob in ihrer Ansprache die Bedeutung von live gespielter Musik hervor. „Es geht nichts über ein Konzert, in dem Publikum und Interpreten sich persönlich begegnen und die Energie, die durch die Musik vermittelt wird, unmittelbar überspringen kann“, sagte sie. „Ihr habt Noten erweckt, damit wir sie genießen können. Seid stolz auf euch und habt weiterhin Spaß am Musizieren“, richtete sie sich an die Teilnehmer im Saal. Sie bedankte sich bei den Instrumentalpädagogen, die mit einem engagierten Unterricht einen wichtigen Anteil daran haben, dass aus Talenten junge Künstler heranwachsen.

Trugen als Duo ein feuriges Werk von Gregory Wanamaker vor: Bianca Neumann (links) und Vanessa Delekat. © Rainer Jysch

Nach den Worten von Jens Bratherig, Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Syke, begleitet das Institut den Wettbewerb „Jugend musiziert“ seit 1991. Man übernehme damit Verantwortung in der Gesellschaft. Zugleich komme man so dem Auftrag der Sparkassen-Gründer nach, das Gemeinwohl zu unterstützen. „Bleibt aktiv und verliert eure Ziele nie aus den Augen“, gab Bratherig den jungen Künstlern mit auf den Weg.

Begeistert von den musikalischen Vorträgen zeigte sich auch Volker Meyer (CDU), Mitglied des Kreistages und stellvertretender Landrat. „Der Wettbewerb leistet einen herausragenden Beitrag für die kulturelle Bildung insbesondere im Landkreis Diepholz“, hob Meyer hervor.

„Musizieren fördert die Kreativität, die Gemeinschaft und die Rücksichtnahme. Musik verbindet Menschen durch kreatives Schaffen und schafft Freude, Solidarität und Verbundenheit“, sagte Stephan Korte, Hausherr und Bürgermeister der Gemeinde Stuhr, in seinem Grußwort. „Die Förderung und Entwicklung von Kreativität ist für die Zukunftsfähigkeit und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft unentbehrlich“, fügte er hinzu und gratulierte den Nachwuchskünstlern zu ihren hervorragenden Leistungen.