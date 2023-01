Abschied beim Jazzfest Stuhr: Dierk Bruns verlässt Mo‘jazz & Horns

Von: Sigi Schritt

Sein letztes Konzert mit Mo´jazz & Horns: Dierk Bruns am Saxofon. © Sigi Schritt

Dierk Bruns hat beim Jazzfest Stuhr mit Mo´jazz & Horns, dem Ensemble der Kreismusikschule, sein letztes Konzert gegeben.

Stuhr – Einen besonderen, emotionalen Moment haben am Sonntag Zuschauer zum Ende des Stuhrer Jazzfestes erlebt. Die Mitglieder des Ensembles Mo´jazz & Horns drehten sich im Ratssaal ihrem Saxofon-Spieler Dierk Bruns zu und applaudierten: Der 65-Jährige leitet seit vielen Jahren dieses Ensemble der Kreismusikschule des Landkreises gemeinsam mit Jens Schöwing (63). „Ich gehe jetzt in Rente“, sagt der 65-jährige Musiklehrer. Das sei der Grund, weshalb er jetzt aus dieser Gruppe ausscheide und er nun sein letztes Konzert gegeben habe, sagt er nach dem Auftritt.

Dierk Bruns und Jens Schöwing haben mit Mo‘jazz & Horns in zwei Jahrzehnten etwa 250 Stücke eingeübt

„Es war sehr schön“, blickte der Musiker auf die zurückliegenden Jahre aber auch die Jazz-Matinee zurück. Er empfinde „sehr viel Wehmut“.

Zuvor hatte Jens Schöwing den rund 80 Zuschauerinnen und Zuschauern, die im Saal und auf dem Balkon Platz genommen hatten, erläutert, dass sich Mo´jazz & Horns nun von ihrem Saxofonisten verabschieden müsse.

Nein, eine besondere Rede hatte Schöwing nicht vorbereitet. Doch die brauchte es auch nicht, um zu verstehen, was er und die anderen Musiker ausdrücken wollten: Man konnte in den Gesichtern der acht Frauen und der vier Männer, die nun ohne Dierk Bruns auskommen müssen, viel Emotionalität und Dankbarkeit ablesen.

In mehr als zwei Jahrzehnten hat die Gruppe mit Dierk Bruns und Jens Schöwing rund 250 Stücke eingeübt. Für viele Songs hatte Bruns die passenden Noten zusammengestellt. „Es waren bestimmt um die 50 Lieder“, so Schöwing. „Man kann zwar Noten für Big Bands kaufen, aber nicht für kleinere Formationen.“ Bruns habe die Musik von CDs auf die Musikinstrumente der Formation übertragen. Diese Qualität habe nicht jeder, zollt Schöwing dem 65-Jährigen viel Respekt. Und wenn er selbst mal im Unterricht ausgefallen sei, dann sei Dierk Bruns stets zur Stelle gewesen und habe sich ans Klavier gesetzt, so Schöwing.

„Das Ensemble wird sich neu aufstellen müssen“, ist sich Dierk Bruns sicher. Was sein Ausscheiden für Mo´jazz & Horns bedeutet? „Wir machen weiter“, kündigt Jens Schöwing an. Es werde einen Nachfolger geben, sagt der 63-Jährige. Einen Namen wollte er aber nicht nennen.

Auch 2024 wird es in Stuhr ein Jazzfest geben

Es werde im kommenden Jahr erneut ein Festival geben, kündigte Schöwing an. Am bewährtem Konzept wolle er festhalten, Kreismusikschülern wieder ein Forum für ein Konzert zu geben und ihnen Gelegenheit zum Austausch mit Profi-Musikern zu bieten. Das hätten Sdie chüler auch an den zurückliegenden Tagen genutzt: Am Freitag und Samstag musizierten im Ratssaal die Formationen Chris Olesch/Erik Konertz Duo, Close to Home sowie claasue4 und KLAUD.

Mo’jazz & Horns: Das Jazz-Ensemble für Erwachsene der Kreismusikschule des Landkreises im Rathaus Stuhr. © Sigi Schritt

Jens Schöwing zieht eine positive Bilanz. Er habe viel Lob für die Programm-Auswahl bekommen. „Zuhörer bekommen in Stuhr Jazz zum Anfassen.“ Das Rathaus sei viel größer als ein Club, aber kleiner als eine Halle. Wie die Musikschüler könnten schließlich auch die Besucher mit den Künstlern sprechen.

Wie Jens Schöwing das Jazz-Fest und den Auftritt seiner Formation erlebt? „Ich gehe mit großer Freude an die Arbeit.“ Jedes Mal, wenn die Jazz-Tage vorüber sind, freue er sich auf eine Fortsetzung im folgenden Jahr.“

In seinem Rückblick lobt Schöwing auch die Zusammenarbeit zwischen der Stuhrer Gemeindeverwaltung und der Kreismusikschule des Landkreises, die immer reibungslos verlief