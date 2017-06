Abiturfeier der KGS Brinkum

„Wir stehen hier mit großen Träumen und Vorstellungen“

+ © jeh In freudiger Erwartung ihrer Abiturzeugnisse verfolgen die Schulabgänger die Grußworte. © jeh

Varrel - Von Andreas Hapke. Michael Triebs, Leiter der KGS Brinkum, lernt mit jeder Abiturfeier dazu. Erkenntnis 2017: Er werde im Fernsehen weiter Nachrichten, Fußball, Formel 1 und MotoGP gucken, sagte er am Nachmittag während des Festakts in der Varreler Gutsscheune. Sein Abstecher zu „How I met your Mother“ bleibt eine einmalige Angelegenheit und war nur dem an die US-Serie angelehnten Motto der Abiturienten geschuldet: „It was legen – wait for it – dary“.