Zu schnell in die Kurve: Mercedes kracht in LKW – Rückstau bis auf A1

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Er war wohl zu schnell unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn: Ein Mercedesfahrer hat am Samstag einen schweren Verkehrsunfall an der Autobahn-Anschlussstelle Bremen/Brinkum verursacht.

Stuhr – Den Helfern bot sich ein Trümmerfeld: Die Geschwindigkeit muss hoch gewesen sein, mit denen der Mercedes am Samstagmittag, 6. Mai 2023, in einen Lastwagen schepperte. Nach Angaben von Reportern vor Ort driftete der Mann in einer engen Kurve auf die Gegenfahrbahn und kracht seitlich in einen Lastwagen.

Der Mercedes hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Der Lkw musste abgeschleppt werden. © Nord-West-Media TV

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt, vom Mercedes blieb nur noch ein Wrack übrig. Weil sich der Unfall auf der B6 an der Autobahnanschlussstelle in Brinkum ereignete – und die Polizei die Stelle absperrte – bildete sich ein Rückstau bis auf die A1. Ersten Angaben zufolge wurde mindestens eine Person verletzt.

Zu schnell in der Kurve: Mercedes kracht in LKW – Rückstau bis auf die A1

Der Mann war demnach auf der Bundesstraße 6 unterwegs und wollte nach rechts auf die Autobahn 1 (Fahrtrichtung Bremer Kreuz) abbiegen. Dabei fuhr er so schnell durch die Kurve, dass sein Fahrzeug über eine Verkehrsinsel driftete und auf die Gegenspur schleuderte. Dort krachte die Limousine seitlich gegen den Lkw einer Spedition.

Die Anschlussstelle wurde voll gesperrt. Durch die Bergungsarbeiten bleibt die viel befahrene Anschlussstelle in Sichtweite von Ikea wohl noch bis in den Nachmittag voll gesperrt.