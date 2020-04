Tödlicher Unfall: Autobahn 1 gesperrt

Großeinsatz für die Rettungskräfte nahe Bremen. Die Autobahn 1 ist aktuell aufgrund eines schweren Unfall gesperrt.

Unfall auf der Autobahn 1

Sperrung zwischen Bremen/Brinkum und Dreieck Stuhr

Polizei und Rettungskräfte am Unfallort

Die Autobahn 1 Bremen in Richtung Osnabrück ist zwischen Bremen/Brinkum und Dreieck Stuhr aufgrund eines Unfalls am Freitagnachmittag gesperrt. Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr sind am Unfallort. Die Polizei empfiehlt die Umleitung: U38

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei musste ein Cabriofahrer stark abbremsen und soll mit einem Lastwagen kollidiert sein. Der Fahrer des Cabrios soll dabei tödlich verletzt worden sein. Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot aus,

Wir berichten weiter.

Wenige Tage zuvor musste Die

Autobahn 1 ebenfalls gesperrt werden, da ein Lastwagen ist auf der Fahrt in Richtung Bremen

umgekippt war.