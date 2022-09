90% der Schul-Fahrradständer im Kreis Diepholz veraltet

Von: Anke Seidel

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss sich im Verkehrssektor einiges tun. Das fängt bei den kleinsten an. © Ralf Hirschberger/dpa

Der Landkreis Diepholz plant Erneuerung der Fahrradabstellanlagen an allen Schulen in seiner Trägerschaft. 4700 der insgesamt 5200 Ständer seien veraltet.

Landkreis Diepholz – Das Fahrrad ist im Flächenlandkreis Diepholz ein enorm wichtiges Verkehrsmittel. Insbesondere dort, wo die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist und der Öffentliche Personnennahverkehr allenfalls stündlich verfügbar.

Deutschland möchte Treibhausgasneutralität bis 2045 erreichen

Deshalb fahren viele Jungen und Mädchen mit dem Fahrrad zur Schule – und sind zwangsläufig auf Fahrradständer angewiesen. Die Verbesserung des ruhenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur hat sich nun der Landkreis Diepholz auf die Fahnen geschrieben, wie Mischa Flaspöhler als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Liegenschaften im Schulausschuss in Lemförde erläuterte. Dessen Mitglieder tagten in der Von-Sanden-Oberschule unter Leitung von Elke Oelmann (Grüne) – und erfuhren, dass der Landkreis die Erneuerung der Fahrradabstellanlagen an allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises plant.

„Mit dem Klimaschutzplan setzte die Bundesregierung Deutschland das Ziel, bis 2050 treibhausgasneutral zu werden“, beschreibt Anne-Katrin Beimforde als Pressesprecherin des Landkreises den Hintergrund. „Mit der Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes hat der Deutsche Bundestag diese Ziele sogar noch angehoben: Bis 2045 soll in Deutschland Treibhausgasneutralität hergestellt werden.“

An allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Diepholz sollen die alten Vorderradhalter gegen neue Radabstellanlagen ausgetauscht werden. Diese besitzen einen speziellen Rahmen, an denen sowohl Rad als auch Rahmen befestigt werden können. © Landkreis Diepholz

Um genau die zu erreichen, spielt die Mobilitätswende eine große Rolle – unter anderem auch die Bedeutung des Radverkehrs und dessen Infrastruktur. „An den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Diepholz sind bereits jetzt rund 5 200 Fahrradabstellmöglichkeiten vorhanden“, so Mischa Flaspöhler – und betont: „Damit werden den Schülerinnen und Schülern im Landkreis Diepholz bereits deutlich mehr Abstellflächen geboten, als durch die Niedersächsische Bauordnung gefordert.“ Allerdings seien rund 4 700 dieser Fahrradabstellanlagen veraltete Vorderradhalter, die ein sicheres Abstellen der Fahrräder erschweren.

Einhausungen und Einzäunungen für die Fahrradständer an Schulen sind nicht geplant

Genau das soll sich in Zukunft ändern: Sämtliche Vorderradhalter an allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises sollen sukzessive gegen neue Radabstellanlagen ausgetauscht werden, hieß es. „Endlich ein Ende der Speichenbrecher!“, wird Landrat Cord Bockhop in einer Pressemitteilung zu diesem Thema zitiert. „Die neuen Fahrradhalter verhindern Schäden an den Rädern, zum Beispiel durch Blessuren an den Speichen oder durch Wegrollen. Sie bieten die Möglichkeit einer sicheren Befestigung gegen Diebstahl“, erläutert der Landrat in der Mitteilung. Die exakte und notwendige Anzahl der Fahrradhalter werde mit den Schulleitungen einvernehmlich festgelegt.

Zum Hintergrund heißt es weiter: Die geplanten Maßnahmen entsprächen den Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI). In diesen widme sich das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit unter anderem der Mobilitätsinfrastruktur für den ruhenden Radverkehr.

„Überdachungen oder weitere Einhausungen und Einzäunungen werden auch weiterhin nicht vorgesehen, da diese einem hohen Anschaffungs- und Unterhaltungsaufwand unterliegen“, wird Landrat Cord Bockhop in der Mitteilung zum Thema weiter zitiert.

Durch die zukünftige Möglichkeit der sicheren Befestigung gegen Diebstahl seien diese jedoch auch nicht unbedingt notwendig.