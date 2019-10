6.000 Kilometer per Fahrrad – Multivisionsshow im Rathaus

Der Reisejournalist und Buchautor Reinhard Pantke ist 6 000 Kilometer durch Kanada geradelt. Bilder dieser Reise sind am Dienstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr bei einer Multivisionsshow im Rathaus Stuhr zu sehen.

Beginn der abenteuerlichen Tour war im Mai 2018 in Vancouver an der Westküste Kanadas, Ende September endete die Reise im beginnenden Indian Summer in Halifax an der Ostküste. Dazwischen liegen vier Monate durch die Rocky Mountains, die Seen- und Waldlandschaften von Ontario, Quebec, Nova Scotia und viele Begegnungen mit Land, Leuten und der Tierwelt.

„Ich habe schon im Alter von 14 Jahren meine erste Fahrradtour gemacht und die Reiselust, besonders die Lust, mit dem Fahrrad fremde Länder zu erkunden, war bei mir immer schon sehr ausgeprägt und hat nie nachgelassen“, schreibt Pantke in seiner Einladung zu dem Vortrag. Der Braunschweiger gibt seinen Zuschauern in seinem live kommentierten Vortrag Tipps und Informationen für eigene Reisen.

Karten gibt es für acht Euro (ermäßigt fünf) im Bürgerbüro der Gemeinde Stuhr, bei Nordwest Tickets oder an der Abendkasse.