20-Jähriger spricht Schüler an: Hausverbot

Moordeich - Von Andreas Hapke. Eine Handlungsempfehlung der Lise-Meitner-Schule in Moordeich für Eltern und Lehrer hat auf Facebook hohe Wellen geschlagen. Leiter Jürgen Böckmann hatte das Schreiben aufgesetzt und damit auf die Aussagen zweier Kollegen reagiert, wonach ein junger Mann „mehrfach Schülerinnen und Schüler angesprochen“ haben soll. Zur Kontaktaufnahme soll der Mann ein ferngesteuertes Spielzeugauto benutzt haben.

Nach Angaben von Lothar Sengelmann vom Polizeikommissariat Weyhe handelt es sich um einen 20-jährigen Bremer. Ihm wurde ein Hausverbot erteilt. Das Ansprechen von Schülern stelle jedoch keine Straftat dar, betonte Sengelmann.

Sollte der Mann trotz Hausverbots weiterhin Kinder im Umfeld der KGS Moordeich ansprechen, mögen die Eltern die Schule oder die Polizei benachrichtigen, heißt es in der Handlungsempfehlung. Außerdem sollten die Kinder „nach Möglichkeit“ nicht alleine von der Schule nach Hause gehen und dafür sensibilisiert werden, dass sie sich nicht von dem jungen Mann ansprechen lassen. Sein Aussehen ist eingangs des Briefes beschrieben.

Laut Böckmann waren es ein Kollege und eine Kollegin, die ihn unabhängig voneinander über die Vorgänge an der Schule informiert hatten. „Zwei Anlässe dieser Art sind nicht okay“, sagte Böckmann gestern auf Nachfrage. Also habe er sich am späten Dienstagnachmittag dazu entschieden, Eltern und Lehrer zu informieren. „Da muss man natürlich sehr gut abwägen, ob man sich mit einem solchen Zettel an die Öffentlichkeit wendet“, sagt Böckmann. „Einerseits kann das zur Unruhe führen. Lässt man es aber bleiben, muss man sich später vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, man hätte etwas verschwiegen. Vor allem, wenn es weitere Vorfälle geben sollte.“

Weyher Polizei mit einbezogen

In seinem Entscheidungsprozess hat der Schulleiter die Weyher Polizei in Person von Jörg Berg-Moch einbezogen. Er habe die ursprüngliche Version des Schreibens noch an der einen oder anderen Stelle verändert, sagte Berg-Moch. Er finde es richtig, Lehrer und Eltern zu informieren. Einen Grund zur Panik gebe es aus Sicht der Polizei aber nicht.

Vor Panikmache warnt auch Kollege Sengelmann, der überdies kritisiert, dass in der Betreffzeile von einer „Handlungsempfehlung der Polizei/Schulleitung“ die Rede ist. Das Schreiben sei allein Sache der KGS Moordeich.

Auf Facebook brach nach Bekanntwerden der Empfehlung eine Diskussion mit sachlichen und unsachlichen Beiträgen los. „Ein Typ in dem Alter, mit R/C-Auto vor einer Gesamtschule, macht schon einen üblen Eindruck“, schreibt eine Teilnehmerin. Insgesamt überwiegen die gemäßigten Stimmen, etwa „Leute geht’s noch? Die Schule hat nur darauf hingewiesen, dass man vorsichtig sein soll“ oder „Ein junger Mann mit ferngesteuertem Auto fällt scheinbar so stark durch das Raster, dass ganz Stuhr aufschreit“. Letzteres findet die Teilnehmerin „traurig“.

