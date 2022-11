113 Porträts und ein Sektempfang

Von: Gregor Hühne

Porträts von Köpfen aus Kultur und Politik: Die Künstlerin Rita Wolff malt auf Acryl und stellt ihre Werke im Rathaus Stuhr aus. Dabei fielen Trump und Putin bereits in Ungnade und wurden durch schwarzes Tücher verdeckt. Bürgermeister Stephan Korte sei dagegen schwierig zu malen. Sein Konterfei spiegelt sich mittig im Bild. © Gregor Hühne

Stuhr – Die Ausstellung „Was bleibt ...?“ von Künstlerin Rita Wolff ist noch bis Sonntag, 20. November, im Rathaus Stuhr zu sehen. Gezeigt werden dort aktuell 113 Porträts von Menschen aus Politik, Kunst und Kultur, die Wolff während der Coronazeit auf Acryl gemalt hat.

Dabei sind es Menschen „aus allen Bereichen der Kunst und Politik“, wie Rita Wolff sagt. Unter ihnen Lokalgrößen wie Stephan Korte, Cord Bockhop oder Andreas Bovenschulte ebenso wie Nofretete und der Papst. Wer aus Sicht der Künstlerin in Ungnade fällt – wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin –, wird im Nachhinein auch schon mal mit einem schwarzen Stück Stoff verdeckt. „Ich entscheide, wer abgehängt wird“, so die Malerin.

Dabei gehe es Wolff grundsätzlich, um eine inhaltliche Auseinandersetzung. „Kunst und Kultur haben die Aufgabe, auf Missstände aufmerksam zu machen“, ergänzt Nicole Sprich, zuständig für Kulturprojekte in der Gemeinde Stuhr.

Die Idee zu den Porträts sei entstanden, „als ich Einstein zum ersten Mal in einer Zeitung gesehen habe“, erzählt Rita Wolff. Daraus entwickelte sich erst eine wirre Reihe, später Themen mit Konzept. „Ich hatte einfach Spaß daran, Porträts zu malen.“

Die Malerin für abstrakte Kunst nähere sich den Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben und stelle in ihren Tableaus neue Beziehungen her, die Fragen aufwerfen und Gedanken anregen sollen, heißt es in einer Ankündigung.

So sind auch die deutschen Bundeskanzler porträtiert. „Wir hatten erst neun Bundeskanzler, mit denen ich groß geworden bin – sieben Herren, eine Frau und ein Fragezeichen“, so sah es zumindest noch vor der vergangenen Wahl aus, als Olaf Scholz noch nicht als nächster Kanzler feststand, und eine von Wolffs Neuner-Anordnung entstand. Deshalb ziert das neunte Porträt im Arrangement ein Fragezeichen auf schwarzem Hintergrund.

Die meisten von Rita Wolffs Porträts-Themen sind in drei Mal drei Porträt-Kästen angeordnet. Dabei spielt die Malerin mit Farben, Symbolen und Assoziationen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach neben einem Komiker. Ein Fußballpräsident samt Flagge neben der derzeitigen EU-Kommissionspräsidentin nebst Europaflagge.

Mit der Zeit entstanden die Fragen: „Was war, was ist, was bleibt ...?“ Mit kleinen Ausschnitten aus dem Zeitgeschehen und trotz der teilweise ernsten Hintergründe soll die Ausstellung Freude bereiten, über Kunst und die Welt nachzudenken.

Daraus entstand auch die Idee für einen kostenfreien und moderierten Gesprächssalon, den Kulturmitarbeiterin Nicole Sprich mit Rita Wolff kuratiert. Er soll am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr nach einem begleiteten Ausstellungsbesuch und Sektempfang starten. Auf der Bühne will die Künstlerin mit geladenen Gästen ins Gespräch kommen. Eingeladen sind Bürgermeister Stephan Korte, Ann Doka (Musikerin) und Karin Hollweg (Mäzenin Uwe und Karin Hollweg Stiftung), um sich Gedanken zum Thema „Gesellschaft im Wandel und die Bedeutung von Kunst und Kultur“ zu machen. Den Austausch im Stuhrer Rathaus begleitet die Radio-Bremen-Moderatorin Burcu Arslan.

