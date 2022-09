102-Jährige stirbt bei Brand in Stuhr

Von: Fabian Raddatz

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Seniorin nur noch tot auffinden. © Nord-West-Media TV

Feuer-Drama in der Nacht zu Mittwoch: Bei einem Brand in Stuhr kommt eine 102-jährige Frau ums Leben. Die Tochter muss seelsorgerisch betreut werden.

Stuhr – Dramatischer Rettungseinsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch: Eine Doppelhaushälfte an der Wulfhooper Straße in Stuhr war in Brand geraten. Das Feuer war gegen 22:45 Uhr vermutlich im Wohnzimmer der Doppelhaushälfte ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Die starke Rauchentwicklung habe einen Brandmelder ausgelöst, woraufhin eine Nachbarin aufmerksam wurde. Sie meldete den Brand sofort der Feuerwehr.

102-Jährige stirbt bei Brand in Stuhr: Notfallseelsorger vor Ort

Retter der Feuerwehr betraten die Wohnung und fanden die 102-jährige Bewohnerin im Schlafzimmer leblos im Bett. Für sie kam jede Hilfe zu spät: Die Frau erlitt vermutlich eine tödliche Rauchgasvergiftung. Ein Notfallseelsorger musste sich um die Angehörigen kümmern, die zum Brandort geeilt waren – darunter auch die Tochter der Verstorbenen.

„Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf andere Gebäudeteile verhindern“, heißt es in einer Mitteilung. Über die Höhe des Sachschadens könne man noch keine Angaben machen. Auch die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei habe den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.