Michael Klinke hilft in seinem engagierten Ruhestand im MGH mit

Michael Klinke will sich weiter im MGH engagieren, wenn er die in seinem engagierten Ruhrstand vorgeschriebenen 1000 ehrenamtlichen Stunden abgeleistet hat. Er hilft in dem Haus aktuell zum Beispiel beim Eindecken des Mittagstisches.

Seine Arbeit bei der Telekom hat ihm zuletzt kaum noch Spaß gemacht, das gibt Michael Klinke aus Brinkum offen zu. Daher hat der 56-Jährige einen Weg gewählt, den Beamte der Postnachfolgeunternehmen Telekom, Deutsche Post und Postbank gehen können: Er hat einen engagierten Ruhestand angetreten.

Brinkum - Von Katharina Schmidt. Obwohl Klinke mit 55 Jahren aufgehört hat zu arbeiten, bekommt er seine Pension abschlagsfrei – vorausgesetzt, er weist innerhalb von drei Jahren 1 000 Ehrenamtsstunden nach. Diese leistet der ehemalige Ingenieur derzeit im Mehrgenerationenhaus (MGH) Brinkum. Klinke ist der Erste, der über den engagierten Ruhestand zum MGH gekommen ist. Daniela Gräf, Leiterin des Hauses, ist froh über jede helfende Hand. „Je mehr Ehrenamtliche helfen, desto mehr Mehrgenerationenhaus gibt es“, sagt sie. Auch die Telekom profitiert von der Sache. Zwar zahlt sie die Mehrkosten, die durch Klinkes vorzeitigen Ruhestand anfallen, an den Bund. Dafür kann der Konzern aber sozialverträglich Arbeitsplätze abbauen.

„Uno spielen ist derzeit der Renner“

Wohl am meisten nutzt der engagierte Ruhestand Michael Klinke: Der studierte Elektrotechniker, dessen Unzufriedenheit im Job von einem Wechsel in den kaufmännischen Bereich und vielen Umstrukturieren herrührte, hat wieder Spaß an dem, was er tagtäglich tut. Klinke engagiert sich unter anderem im Sprech-Café des MGH, erklärt Senioren in Computerkursen den Umgang mit WhatsApp und ist Gastgeber beim Mittagstisch. Er ist als Pate fester Ansprechpartner für einen Migranten und hilft beim Kinderspieletreff. „Uno spielen ist derzeit der Renner“, berichtet er.

Wenn Klinke von seinen neuen „Jobs“ erzählt, dann mit einem Lächeln auf den Lippen. „Ich bin ganz begeistert von dem Haus“, sagt er. Es sei toll, dort neue Menschen kennenzulernen. Der größte Beweis dafür, dass er das nicht nur so dahinsagt, ist wohl die Tatsache, dass der Brinkumer auch dann noch im MGH mithelfen will, wenn er seinen verbliebenen Soll von 250 Ehrenamtsstunden abgeleistet hat.

50 bis 60 Stunden im Monat

Die ersten 500 Ehrenamtsstunden hatte Michael Klinke beim TSV Jahn Brinkum erbracht. Dann lief sein Vertrag dort aus, und viele Aufgaben waren, so sagt er selber, „auch nicht so seine Schiene“. Daher wechselte er Ende Oktober vorigen Jahres ins Mehrgenerationenhaus. Dies kannte Klinke bis dato nur, weil er auf dem Weg zur Arbeit immer dran vorbeigefahren ist. Mittlerweile arbeitet er für das Team im Monat durchschnittlich 50 bis 60 Stunden. Die Zeit wird genau dokumentiert.

Als Klinke sich bei Daniela Gräf meldete, dachte die MGH-Leiterin zunächst, dass das mit dem engagierten Ruheständler eine einmalige Sache sein würde. Sie irrte sich. Unabhängig von ihm haben sich inzwischen noch zwei Damen gemeldet, die sich im Tausch gegen einen abschlagsfreien verfrühten Ruhestand ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchten.

Das Prinzip:

Ab dem vollendeten 55. Lebensjahr können Beamte der Postnachfolgeunternehmen Telekom, Deutsche Post und Postbank sich seit 2017 für den engagierten Ruhestand bewerben. Das Prinzip: Sie bringen sich gesellschaftlich ein und können im Gegenzug ohne Abschläge frühzeitig in den Ruhestand gehen. Voraussetzungen ist, dass sie in einem Bereich des Konzerns beschäftigt sind, in denen Stellen abgebaut werden – oder dass alternativ ein Mitarbeiter auf ihre Stelle rücken kann, dessen voriger Arbeitsplatz dann gestrichen werden kann.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich die Mitarbeiter im engagierten Ruhestand gesellschaftlich einbringen dürfen. Sie können zwölf Monate einen Bundesfreiwilligendienst leisten, 1000 Stunden ehrenamtlich bei einer anerkannten Körperschaft helfen oder einen nahen Angehörigen pflegen. Die Unternehmen vermitteln keinen Bundesfreiwilligendienst oder geeigneten Ehrenämter. Darum müssen sich die Ruheständler selber kümmern. Nicht jeder, der gerne in den engagierten Ruhestand gehen will und die genannten Kriterien erfüllt, kann dies auch tatsächlich tun. Das Budget, das die Konzerne jährlich einplanen, um anfallende Mehrkosten an den Bund zu zahlen, ist begrenzt.