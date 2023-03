Evakuierung bei Ikea: Tesla kracht durch Notausgang des Möbelhauses in Stuhr

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein Auto ist in den Ikea-Markt in Stuhr gefahren. Mitarbeiter evakuierten zwischenzeitlich das Gebäude. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Stuhr – Glück im Unglück: Am Samstagvormittag, 18. März 2023, ist ein Auto in den Kassenbereich des Ikea-Marktes in Stuhr in Niedersachsen gefahren. Der Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Obwohl in dem Möbelhaus an diesem Samstag viel los, kamen keine Kunden zu Schaden.

Die beiden Fahrzeug-Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Auto kracht in Ikea in Stuhr: Möbelhaus am Samstagvormittag evakuiert

Wie Nord-West-Media TV berichtet, habe sich ein Ehepaar in ihrem Auto an den Ladesäulen vor dem Möbelhaus befunden. Beim Ein- oder Ausparken sei der Wagen offenbar in Richtung der nur wenige Meter entfernten Gebäudewand gefahren.

Am Samstagvormittag ist ein Tesla in den Ikea-Markt in Stuhr gefahren. Verletzt wurde dabei niemand. © Nord-West-Media TV

Beim Einschlag des Teslas in das Gebäude habe das Fahrzeug eine erste Notausgangstür durchbrochen und sei dann in eine weitere, dahinterliegende metallische Doppelflügeltür gefahren. Diese sei aus dem Rahmen gedrückt worden. Dahinter lag direkt der Kassenbereich des Einrichtungshauses. Glücklicherweise befanden sich während des Unfallzeitpunktes keine Personen hinter der Tür.

Ein Abschleppwagen musste das Auto aus dem Geschäft herausziehen. Mitarbeiter haben das Möbelhaus zwischenzeitlich komplett evakuieren lassen. Nach der Klärung des Unfallhergangs, konnten die Besucher den Markt wieder betreten.

Weitere Blaulichtmeldungen: Psychisch auffälliger 23-jähriger Autodieb rast durch Bremen / Großbrand im Putenstall

Erst ein Autodiebstahl, dann zwei Unfälle und schließlich die Flucht zu Fuß. Ein 23-Jähriger ist am Freitag durch Bremen gerast. Laut Polizei zeigte er psychische Auffälligkeiten. Die Beamten konnten den jungen Mann nach einer Flucht zu Fuß ergreifen. Verletzt wurde niemand.

„F3 - Feuer groß, brennt landwirtschaftliches Gebäude“, hieß es am Freitag, 17. März 2023, um 7:28 Uhr für gleich mehrere Feuerwehren. In Minstedt (Stadt Bremervörde) in Niedersachsen brannte ein 25 mal 100 Meter großer Putenstall. Die Brandursache ist bislang unklar.