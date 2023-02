Die Ströherin Hella Tegeler ist schlesischen Vorfahren auf der Spur

Von: Melanie Russ

Die Ströherin Hella Tegeler hat – damals noch unter dem Namen Moritz – eine Orts- und Familienchronik zu vier Orten im Kreis Landeshut verfasst. © Melanie Russ

Hella Tegeler sucht Infos von Familien mit Wurzeln in Landeshut

Ströhen – Als Hella Tegeler 1975 mit 25 Jahren zum ersten Mal den Kreis Landeshut in Schlesien besuchte, aus dem ihre Familie nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet war, ahnte sie nicht, wie sehr sie diese Region für den Rest ihres Lebens beschäftigen würde. Sie war von der Schönheit des Landstriches beeindruckt, schwor sich, wiederzukommen. Und spielte schon während der Reise mit dem Gedanken, die Abstammung ihrer Familie zu erforschen. „Es hat aber noch einige Jahre gedauert, bis ich mich intensiv damit beschäftigt habe“, erinnert sich die 72-jährige Ströherin. Als sie dann richtig begann, ließ sie die Geschichtsforschung nicht mehr los – bis heute.

Anfangs ging es ihr um Infos über ihre Familie und die Orte, aus denen ihre Vorfahren stammten. Im Laufe der Jahre kam ein Berg an Informationen zusammen, die Tegeler schließlich 2005 in ihrer Orts- und Familienchronik“ aufbereitete.

Das schlesische Haselbach. © Melanie Russ

Der Inhalt der Chronik und sehr viel mehr sind inzwischen auch auf ihrer Internetseite zu finden. Tegeler hat dort unzählige Fotos und Informationen über die Geschichte des Kreises, die Ortschaften und das Riesengebirge zusammengetragen. Sie beleuchtet Bräuche und Sitten, Unternehmen, stellt die großen Persönlichkeiten vor und die Familiengeschichten der ganz einfachen Leute.

Solange es Zeitzeugen gibt und Nachkommen, die die Geschichte ihrer Familie kennen, möchte die Ströherin diese sammeln. Dabei geht es ihr nicht nur um alte Fotos von Menschen, Gebäuden oder Straßenzügen aus der Zeit vor der Vertreibung. „Für mich ist wichtig, dass auch die Geschichte der Familien erzählt wird. Mein Anliegen ist, dass das der Nachwelt erhalten bleibt.“

„Es ist mit Sicherheit schon viel verloren gegangen“, sagt Hella Tegeler. Aber sie vermutet, dass gerade in dieser Region auch noch viel in Schränken und auf Dachböden schlummert. Denn während der Vertreibung ab Mai 1946 seien die Flüchtlinge aus Schlesien und insbesondere dem Kreis Landeshut überwiegend nach Niedersachsen gekommen, viele von ihnen in den Landkreis Diepholz, erzählt sie.

