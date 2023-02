Spruchband für Diepholzer Fußgängerzone: „Meine Heimat, meine Stadt, meine Liebe“

Von: Eberhard Jansen

Gewinnerin des Spruchbandwettbewerbs: Bürgermeister Florian Marré (2. von links), Bauamtsleiter Sebastian Dornieden (links) und der Mitarbeiter im Bereich Stadtentwicklung, Gerrit Meyer, gratulierten Katja Ahrens. Der Versuch, die zukünftige Position des Spruches in der Diepholzer Fußgängerzone zu simulieren, scheiterte am starken Wind. © Stadt Diepholz

Wenn die Fußgängerzone in diesem Jahr neu gestaltet wird, wird auch ein Spruchband im Boden installiert. „Diepholz – meine Heimat – meine Stadt – meine Liebe“ wird darauf zu lesen sein. Für diesen Vorschlag von Katja Ahrens entschied sich der Verwaltungsausschuss der Stadt Diepholz in einem anonymen Auswahlverfahren. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Diepholz – Die Stadt Diepholz hatte im vergangenen Jahr einen Wettbewerb ausgerufen, um einen passenden Spruch zu finden. Fast 40 Vorschläge gingen daraufhin laut der Mitteilung bei der Stadt ein. Es ist ein Zufall, dass ausgerechnet Katja Ahrens den Spruchbandwettbewerb gewann. Das geplante Wasserspiel, durch das sich ein Metallband mit dem eingravierten Gewinner-Spruch ziehen wird, liegt in der Fußgängerzone genau vor dem Juweliergeschäft der Familie Ahrens.

„Der Spruch wird viele Jahre im Herzen unserer Innenstadt zu lesen sein. Daher war für uns sofort klar, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und ihre Vertreterinnen und Vertreter im Stadtrat den Spruch auswählen sollten“, wird Bürgermeister Florian Marré in der Pressemitteilung zitiert.

Sanierung soll noch in diesem Jahr beginnen

Die Sanierung der Fußgängerzone soll noch in diesem Jahr beginnen. Der Diepholzer Rat hatte am 30. März 2022 die Neugestaltung der Langen Straße Mitte beschlossen. Dabei wird auch das Pflaster erneuert, das bei Regen sehr rutschig ist. Mit der Neugestaltung der Fußgängerzone soll die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöht werden. Dafür sollen die nicht mehr zeitgemäßen und teils beschädigten beziehungsweise verschlissenen Ausstattungselemente durch eine moderne, zeitgemäße Möblierung für alle Altersklassen ersetzt werden. Ergänzt werden die neuen Sitzmöglichkeiten durch Spielgeräte. Neben den Sitzmöglichkeiten und Spielgeräten sollen in dem Funktionsband auch Flächen für die Außengastronomie vorgehalten werden. Auch die Beleuchtung der Fußgängerzone wird verbessert.

Kosten: 1,5 Millionen Euro

Die Neugestaltung der Fußgängerzone kostet etwa 1,5 Millionen Euro. Die Stadt Diepholz rechnet mit Zuschüssen aus der Städtebauförderung und geht von einem Eigenanteil von etwa 685 000 Euro aus.