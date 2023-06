Spannend: Das Leben in der Siedlung

Von: Anke Seidel

Ralf Weber freut sich auf Rückmeldungen. © Anke Seidel

Wie wohnten die Menschen im Landkreis Diepholz? Dieser Frage geht ein neues historisches Projekt des Kreisheimatbundes und des Kreismuseums nach.

Landkreis Diepholz. Vom schlichten Siedlungsbau bis zu den komfortablen Einfamilienhäusern, die heute so viele Baugebiete im Landkreis Diepholz prägen, war es ein langer Weg – und die Heizungsfrage hätten die Menschen im 18. Jahrhundert ganz sicher ganz anderes beantwortet als heute. Wie lebten die Menschen in Siedlungen und Siedlungsbauten im Landkreis Diepholz vom 18. Jahrhundert bis 1970? Der Historiker Ralf Weber ist auf Spurensuche und will diese Baugeschichte gemeinsam mit dem Kreisheimatbund sowie dem Kreismuseum aufarbeiten.

Dabei wünscht er sich ausdrücklich Unterstützung von Menschen im Landkreis, die früher selbst in einer Siedlung oder einem Siedlungshaus gelebt haben. Persönliche Erinnerungen sind dabei genauso wertvoll wie alte Fotos. Denn genauso wie zu der Geschichte der Landwirtschaft oder zur Gastronomie im Landkreis Diepholz soll die Historie der Siedlungen und Siedlungshäuser in einem Buch und in einer Ausstellung dokumentiert und präsentiert werden.

Siedlungshaus mit Nutzgarten

Es ist eine spannende Geschichte, weil sie einen Wendepunkt markiert: die Geburtsstunde einer neuen Wohnform, die es bis dato nicht gab. „Es war die Abkopplung vom Multifunktionshaus“, beschreibt es Ralf Weber. Denn das traditionelle niedersächsische Hallenhaus vereinte den Wohnraum der Menschen mit den Ställen für die Tierhaltung und den Lagerräumen für Ernte sowie Vorrat unter einem Dach. Im Siedlungshaus wohnte allein die Familie. In der Regel gab es einen Anbau für die Schweinehaltung. Außerdem gehörte ein großer Nutzgarten mit Hühnerhaltung dazu – Selbstversorgung war in Zeiten ohne Supermarkt überlebenswichtig.

Das Siedlungshaus war sozusagen ein Prototyp und stand – anders als das Hallenhaus – nicht allein auf weiter Flur. In solchen Häusern brachten Unternehmer ihre Arbeitskräfte unter – wie ein Landmaschinenhersteller in Barnstorf in der Siedlung Rustmannshausen. Zum Gut Hespeloh in Bahrenborstel-Holzhausen gehörte ebenso eine Siedlung, in der Landarbeiter lebten. „Die Colonie Syke zum Beispiel ist einst aus Erbzinsstellen entstanden“, erläutert Ralf Weber.

Wohnraum für Soldaten

Die Entstehungsgeschichte der Siedlungen reicht bis in das 18. Jahrhundert zurück. Damals gab es in den Grafschaften Diepholz und Hoya Siedlungen für Soldaten, die im siebenjährigen Krieg gekämpft hatten und nun mit ihren Familien in solchen Häusern lebten – als Kleinbauern.

Der Zweite Weltkrieg löste zwangsläufig einen Siedlungsboom im Landkreis Diepholz aus, denn die aus dem Osten vertriebenen Menschen brauchten Wohnraum. Dass genau der nicht so schnell und einfach zu schaffen war, bewiesen die sogenannten Nissenhütten: notdürftige Unterkünfte aus Blech oder groben Brettern, wie es sie heute immer noch in den Elendsvierteln anderer Kontinente gibt.

Es ist also ein vielschichtiges Thema, das Ralf Weber aufarbeiten will. „Die Idee stammt von Dr. Ralf Vogeding“, betont Ralf Weber das besondere geschichtliche Engagement des ehemaligen Kreismuseumsdirektors. Wie schon bei den vorangegangenen Projekten, wollen Kreisheimatbund und Kreismuseum die Bürger des Landkreises strukturiert in die Sammlung von Informationen einbinden. Will heißen: Wer einen ganz persönlichen Bezug zu Siedlungen oder zum Siedlungshaus hat, kann sein Wissen über zwei Fragebögen weitergeben, die der Kreisheimatbund auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Siedlungsbewohner oder ihre Nachfahren können sich dort zu Wort melden – aber genauso Heimat- oder Hobbyforscher, die sich insbesondere mit der Siedlungsgeschichte beschäftigt haben.

Ralf Weber, der bei der Recherche mit Heinz Feldmann zusammen arbeitet, freut sich über alle Informationen. Denn für die Dokumentation sind sie von besonderem Wert – ebenso wie Fotos von den Häusern, Spielplätzen, Gärten, Festen, privaten Feiern oder Gemeinschaftsarbeiten. Sie können das Leben in einer Siedlung oder einem Siedlungshaus auf eindrucksvolle Weise sichtbar machen. Aber auch Dokumente wie zum Beispiel Mietverträge, Bauzeichnungen oder Darlehensverträge können von großem Wert für die Dokumentation sein.

Kontakt zu Ralf Weber ist unter 04242/9764349 oder per E-Mail (ralf.weber@diepholz. de) möglich. Fragebögen gibt es unter www.kreisheimatbunddiepholz.de

Dasselbe Haus – modernisiert und umgebaut – im Jahr 2012. © Kreisheimatbund

Ein Arbeiterwohnhaus des Gutes Hespeloh um 1955. © Privat