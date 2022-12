Zwei Wärmespeicher für 48 Gebäude in Mellinghausen

Von: Harald Bartels

Teilen

Der erste der beiden Wärmespeicher wird an der Biogasanlage aufgestellt. © Bartels

Mellinghausen – Bereits aus der Entfernung sichtbar sind die beiden grünen Bauwerke, die seit Mittwoch an der Biogasanlage der Klare Bioenergie GmbH & Co. KG in Mellinghausen stehen. Aber es gebe keinen Grund zur Sorge, versichert Sebastian Klare, einer der Betreiber, schmunzelnd: „Der Kirchturm ist immer noch höher!“

Es handelt sich um Wärmespeicher für das Fernwärmenetz in Mellinghausen, das seit dem Sommer in Bau ist (wir berichteten). Grundsätzlich seien es Wassertanks, sagt Projektleiter Thomas Schoop von der EEG Energy Engineering Germany GmbH aus Sottrum, „aber intelligente Wassertanks.“ Sie sind 15,8 Meter hoch, haben einen Durchmesser von 3,3 Metern und wiegen leer zwölf Tonnen. Beide haben jeweils ein Fassungsvermögen von 96 Kubikmetern. Befüllt mit 90 Grad Celsius heißem Wasser weisen sie eine Wärmekapazität von zusammen 4 500 bis 5 500 Kilowattstunden auf. Biogas sei ein wichtiger Faktor der Energiewende, weil damit Schwankungen in der Stromproduktion ausgeglichen werden können, betont Schoop, und die Speicher puffern überschüssige Wärme, damit sie bei Bedarf abgerufen werden kann.

Die beiden Speicher machten mit Kosten von zusammen rund 225 000 Euro etwa 25 Prozent der Investition für das Fernwärmenetz aus, sagt Sebastian Klare, allerdings erhalte man auch 48 000 Euro an Fördermitteln dafür. Mit der Erweiterung könne man im Extremfall bis zu 20 Megawatt Wärme pro Tag liefern, und die Speicher könnten innerhalb von vier Stunden aufgeladen werden, während gleichzeitig Wärme in das Netz fließe. Dank der Speicher müssten dann die Motoren der Biogasanlage nicht mehr durchlaufen, sondern nur, wenn Strom oder Wärme benötigt werden: „Wir haben zukunftsorientiert investiert, um bedarfsgerecht liefern zu können.“

Autokräne stellen die Speicher auf. © Bartels

Auf einen genauen Termin, an dem die neu angeschlossenen Haushalte Wärme beziehen können, lässt sich Steve Schomburg nicht festlegen. Er ist Geschäftsführer der W+R Haustechnik und Komplettbau GmbH aus Scharringhausen, zuständig für das Verlegen der Leitungen im Netz und den Anschluss der Gebäude. Angestrebt werde, das Netz spätestens im zweiten Quartal 2023 in Betrieb nehmen zu können. „Wir sind sehr gespannt, wie sich das alles einspielt“, verrät Sebastian Klare. Der ursprüngliche Zeitplan habe nicht eingehalten werden können, weil die Nachfrage größer geworden sei, als zu Beginn angenommen: Gerechnet worden sei mit 35 Hausanschlüssen, inzwischen seien Verträge für 48 Gebäude unterschrieben. Damit seien auch nahezu alle Gebäude abgedeckt, die erreichbar sind, erklärt der Bauherr. „Es gibt noch eine Chance zum Anschluss, bis wir am Haus vorbei sind.“ Ab dem kommenden Jahr werde man auch mit zwei Tiefbauunternehmen arbeiten, um zügiger voranzukommen.

In Vorbereitung ist zudem die Einrichtung eines weiteren Blockheizkraftwerks für die Anlage. Es sei bestellt und angezahlt, sagt Klare, aber für den Trafo werde derzeit eine Lieferzeit von 66 Wochen angesetzt. Zudem müssten an der Peripherie der Anlage noch letzte Anpassungen vorgenommen werden.

Vor einem der Wärmespeicher (von links): Projektleiter Thomas Schoop, Steve Schomburg (Geschäftsführer W+R Haustechnik) und Sebastian Klare. © Bartels