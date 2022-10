Wolfram van Lessen ‒ Die Nummer zwei im Kreis geht von Bord

Von: Anke Seidel

Wolfram van Lessen hat heute seinen letzten Arbeitstag im Kreishaus. © Anke Seidel

Erster Kreisrat Wolfram van Lessen verlässt den Landkreis in Richtung Ruhestand. Im Interview blickt er auch schöne und schwierige Zeiten zurück.

26 Jahre hat Wolfram van Lessen für den Landkreis Diepholz gewirkt, diese Lebenswelt entscheidend mit gestaltet und dabei mit Oberkreisdirektor Hans-Michael Heise sowie den Landräten Gerd Stötzel und Cord Bockhop Hand in Hand gearbeitet. Heute beendet Wolfram van Lessen seine Karriere. Im Interview blickt er zurück und verrät, was er sich für den neuen Lebensabschnitt vorgenommen hat. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr van Lessen, wenn Sie Ihre Zeit beim Landkreis Diepholz in einem Satz beschreiben sollten: Wie lautet er?

Es war eine schöne Zeit!

Warum?

Weil dieser Landkreis in diesem Sinne einzigartig ist: Es gibt hier in der Politik keine persönlichen Angriffe – Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel – und man respektiert die Mitmenschen von der anderen politischen Seite. Auf der Sachebene kommen durch Kompromissbereitschaft gute Lösungen zustande, getragen von einer breiten Mehrheit der Politik. Und diese repräsentiert ja die Bevölkerung.

Können Sie sich an Ihre erste wichtige Entscheidung noch erinnern?

Da gab es zwei. Die erste war, dass wir sämtliche Sozialhilfeempfänger in unserem Landkreis auf ihre wirtschaftliche Situation überprüft und geschaut haben, ob da noch Vermögenswerte sind, die man verwerten muss. Oder ob es noch Unterhaltsansprüche gibt, die man noch geltend machen müsste bei der Leistung. Dadurch wurde eine kleine Einsparung erreicht. Aber sie war kleiner, als ich sie aufgrund anderer Erfahrungen erwartet hatte.

Und die zweite Entscheidung?

Das war die Umstrukturierung der Krankenhäuser. Wir haben die drei Kreiskrankenhäuser und das damalige Krankenhausamt in zwei Gesellschaften überführt. Dadurch konnten die Kliniken in Sulingen und Bassum sowie in Diepholz wesentlich wirtschaftlicher und flexibler arbeiten. 1998 wurde das Konzept umgesetzt.

Welche Entscheidung war für Sie die schwierigste?

(Überlegt) Ich weiß nicht, ob es die schwierigste war, aber es war in jedem Fall die arbeitsaufwendigste: die Überführung der Krankenhäuser in den Verbund mit den Alexianern. Da gab es steuerliche Fragen, die zunächst weder mit dem Finanzamt noch mit der Oberfinanzdirektion und am Ende nur mit dem Ministerium geklärt werden konnten. Es gab Verhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband, dem Haftpflicht- und dem Unfallversicherer und mit der VBL in Karlsruhe wegen der Betriebsrente.

Hinzu kam das gerichtliche Verfahren, das die Stadt Bassum angestrengt hatte, weil man das Bassumer Krankenhaus lieber in den Verbund mit Bremen einbringen wollte. Insgesamt war die Gründung des St. Ansgar Klinikverbunds mit Sicherheit der zeitaufwendigste und juristisch spannendste Prozess.

Das Wichtigste aber war bei der Kreistagsentscheidung, dass die Mitarbeiter auf keinen Fall Nachteile haben und nicht den Arbeitgeber wechseln sollten. Es war kompliziert. Nur ein Beispiel: Wir haben für die Grundstücke der Kreiskrankenhäuser eine Kliniken Landkreis Diepholz Grundstücks GmbH & Co. KG gegründet. In dieser Gesellschaft wird auch die Immobilie der neuen Zentralklinik in Borwede verortet.

Welche Herausforderung gab es noch?

Schwierig war auch die Zentralisierung der Kreisverwaltung in Diepholz, weil sie erhebliche Veränderungen für die Mitarbeitenden mit sich brachte. Aber für mich war sie eine der wichtigsten und besten Entscheidungen, weil wir als Kreisverwaltung damit wesentlich wirtschaftlicher geworden sind – ohne Mitarbeiter zu entlassen. Ein großer Teil von ihnen konnte ins Jobcenter wechseln.

Ein außergewöhnlicher Prozess, oder?

Mein Arbeitsbereich war damals die Dezentralisierung des Bürgerservice – mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden als Partner. Da hat es gute Lösungen gegeben, sodass die Bürger in vielen – wenn auch nicht in allen – Rathäusern heute zum Beispiel ihre Autos zulassen können.

Welche Entscheidungen würden Sie als die weitreichendsten bezeichnen?

Für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Diepholz waren es ganz sicher die Fragen der Krankenhäuser und des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).

Wo sehen Sie aktuell die größte Herausforderung für den Landkreis?

Aktuell ist das natürlich die Energie! Da geht es um den Klimaschutz, weil wir klimaneutral werden müssen. Zurzeit müssen wir wegen des Ukraine-Kriegs schnell eine alternative Energiebeschaffung aufbauen. Da hängt viel dran: Auch, dass wir mit den Busunternehmen bis 2037 alternative Fahrzeug-Antriebe aufbauen müssen. Das ist in verschiedenen Vorgaben bereits geregelt, aber es muss ja auch praktisch umgesetzt werden: Tankstellen und Strukturen der Betriebshöfe müssen komplett umgestaltet werden.

Welche Ziele haben Sie sich für den Ruhestand gesteckt?

Ich werde in einer anderen Einrichtung wieder interimsweise beruflich tätig sein. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich im Augenblick noch nicht mehr dazu sagen kann. Das andere wichtige Ziel ist: Mehr Sport – Radfahren, Schwimmen, Segeln – und weniger sitzen. Aber auch reisen!

Viele Menschen haben einen Koffer in Berlin. Wo steht Ihrer?

(lacht). In Tokio, im Haus meiner lieben Schwiegermutter.

Was ist Ihr Herzenswunsch?

Dass sich die Menschen im Landkreis Diepholz weiterhin wohlfühlen und dass sich der Landkreis weiterhin so positiv entwickelt wie in den letzten Jahrzehnten.