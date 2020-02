Die „Maverick Line-Dancers“ zieht es nach Siedenburg. Für Freitag planen sie einen Workshop.

Siedenburg – „Ein Abend in einem irischen Pub, ein spontanes Konzert der Kneipengäste mit Fiddel, Pipe, Löffeln und Waschbrett, und dann Line-Dance: Das war Highlife in Tüten“, erinnert sich Steffen Gürlebeck (49) an seinen Irland-Urlaub vor 23 Jahren. Line-Dance ließ ihn seitdem nicht mehr los. „Ich habe mich mit Gleichgesinnten in Hamburg und Berlin kurzgeschlossen – und schließlich hier in Norddeutschland einen Verein gegründet“, sagt „Yanemaokee“ Steffen Gürlebeck.

Heute frönen 22 Country- und Western-Freunde im Alter zwischen 14 und 78 Jahre ihrem gemeinsamen Hobby, zeitweise waren es 150. „Ich habe viele Ortsgruppen aufgebaut, die sich im Laufe der Jahre verselbstständigt haben“, erklärt der gelernte Werkzeugmacher. Er ist seit Beginn Vorsitzender der Interessengemeinschaft, die seit 2011 unter dem Namen „Maverick Line-Dancers Niedersachsen“ im Vereinsregister eingetragen ist.

Stiefel, Hut, Buckle-Gürtelschnalle

Verschrieben haben sich die „Maverick Line-Dancers“ dem „Oldstyle“ und dem Auftritt in entsprechenden Kostümen. Zu ihrem Outfit gehören Stiefel, Hut, Buckle-Gürtelschnalle, Cowboy-Krawatte und ein kultiger Staubmantel. „Wir sehen aus, als wären wir gerade vom Pferd gefallen“, sagt Gürlebeck lachend. Getanzt wird der Linedance in vielen Varianten: Neben der Irish Polka, dem Chattachoochee oder dem Old-Father-Line-Dance gehören Choreografien aus der Feder von Steffen Gürlebeck zum Repertoire – etwa der „Maverick“ oder der „Scottish Pot of Gold“.

Mandy Gielow (45), Lebensgefährtin von Steffen Gürlebeck, hat vor vier Jahren Feuer gefangen: „Linedance ist wie eine Sucht. Wenn sich die ersten Erfolgserlebnisse einstellen, kommt man nicht mehr davon los.“

Laien sind in der Gruppe willkommen

In der Gruppe seien auch Laien willkommen. Sollte jemand Schwierigkeiten mit dem Rhythmus haben („Gielow: „Das ist ganz normal“), helfen die „Profis“. Steffen Gürlebeck ergänzt: „Wir haben früher an nationalen und internationalen Meisterschaften teilgenommen, heute geht es uns allein um den Spaß an der Sache und nicht um Leistung.“ Sein Versprechen: „Bei uns tanzt zwar jeder für sich, aber doch nicht allein.“

Seit dem Umzug von Steffen Gürlebeck und Mandy Gielow nach Siedenburg ist der Flecken Sitz des gemeinnützigen Vereins. Am kommenden Freitag präsentieren sich die „Maverick Line-Dancers“ hier mit einem Workshop. „Nach unserem Auftritt beim Weihnachtsmarkt hatten wir viele Anfragen“, erklärte Gürlebeck. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr im Fitness-Center „Casa Vitale“ (Bockhoper Straße 3). Die Teilnehmergebühr beläuft sich auf fünf Euro. Anmeldung nimmt Steffen Gürlebeck unter Tel. 01 70 / 903 01 33 entgegen.

Wöchentliche Treffen in Twistringen

Montags zwischen 19 und 21 Uhr treffen sich die Line-Dancer im Hotel zur Börse in Twistringen zu ihren Übungsabenden, auch hier sind Gäste willkommen. Zu Ostern planen Gürlebeck und seine Vereinskollegen ein großes Festival in Asendorf.