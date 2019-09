Wintershall Dea fördert aus 4 000 Metern Tiefe

Produktionsbohrung bei Staffhorst

+ 50 Besucher ließen sich zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen auf den aktuellen Stand bringen. Fotos: Kurth.Schumacher

Staffhorst – Die Vorbereitungen der Wintershall Dea GmbH für die neue Produktionsbohrung in Päpsen laufen auf Hochtouren: 30 Mitarbeiter installieren zurzeit im Zwei-Schicht-Betrieb die Bohranlage. Die Bohrung selbst beginnt Ende September, die Arbeiten werden rund 90 Tage in Anspruch nehmen. Per Ablenkungsbohrung soll eine Erdgas-Lagerstätte östlich des Förderplatzes Päpsen Z1c in einer Tiefe von rund 4 000 Metern erschlossen werden, die bestehende Infrastruktur kann genutzt werden.