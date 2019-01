Freistatt: Konfirmanden zu Besuch in der Wohnungslosenhilfe

Mellinghausen/Siedenburg - Im Rahmen des Konfirmandenunterrichtes zum Thema Diakonie besuchten jetzt die Konfirmanden der evangelisch-lutherischen Kirchen- und Kapellengemeinde Mellinghausen-Siedenburg die diakonischen Einrichtungen von „Bethel im Norden“ in Freistatt.

Das Besondere: Die 21 Jugendlichen wurden von Eltern mit Privatautos chauffiert. Zwei Mütter beteiligten sich an der Veranstaltung. Pastor Michael Herzer führte die Besuchergruppe. Heinz Masemann war Wohnungsloser und ist seit 20 Jahren Bewohner und Mitarbeiter in Freistatt. „Er erzählte sehr anschaulich seine Lebensgeschichte und wie er durch Bethel in Freistatt wieder in die Spur des Lebens kam“, erklärt Burkhard Westphal, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchen- und Kapellengemeinde Mellinghausen-Siedenburg.