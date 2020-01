„Wesseljohrn“ und Midlife-Krise

Staffhorst – Der gute Ruf eilt den Laienspielern der Theatergruppe des Sportvereins Staffhorst voraus – wer sich noch keinen Platz für einen der sieben Spieltermine im Gasthaus „Zur Post“ (Wolters) reserviert hat, könnte das Nachsehen haben: Mehr als 900 Karten sind verkauft, das Gros der Vorstellungen bereits komplett ausgebucht.

Auf dem Spielplan der Staffhorster „Theaterspeeler“ steht in diesem Jahr das Stück „Wesseljohrn“, eine Komödie von Reinhard Seibold (plattdeutsche Übersetzung: Heino Buerhoop). Die Laienspieler freuen sich auf den Start der Saison am Samstag, 25. Januar (20 Uhr). Im Laufe der letzten Proben stieg das Premierenfieber. „Wir wissen um unsere Verantwortung und haben uns vorgenommen, unsere Fans nicht zu enttäuschen“, sagte Ute Lüschow von der Theatergruppe. Das Ensemble ist höchst motiviert.

Der Dreiakter garantiert einen unterhaltsamen Abend. Die Geschichte ist aus dem Leben gegriffen: Evi Hauser (Susanne Windels) schlägt sich mit Hitzewellen und Schlafstörungen rum und denkt mit Schrecken an ihren bevorstehenden 50. Geburtstag. Das „Rezept“ von Ehemann Achim (Klaus Asendorf) gegen seine eigene Midlife-Krise: An der Seite einer schrillen Geliebten (Claudia Böker) will er sich ein Stück Jugend zurückholen. Evi hat die Nase voll von ihrem untreuen Ehemann und den verwöhnten Kindern Conni (Birgit Niebuhr) und Michi (Jannis Osterholz) und verordnet sich schließlich eine Auszeit.

Weitere Rollen spielen Kim Duffe (Michis Freundin), Karsten Döhrmann (Connis Freund), Ute Lüschow und Rüdiger Dierks (Evis Freundin Karin und Ehemann Jürgen) sowie Johann Falldorf als esoterisch angehauchter „Frauenflüsterer“...

Die Ausstattung der Bühne zeugt von Liebe zum Detail. Professionelle Hilfe erhielten die Theaterspeeler von den heimischen Handwerksbetrieben Meinhard Grafe, Michael Holthus und Ralf Möhlmann. „Topustersche“ Imke Grafe und Maskenbildnerin Daniela Wolle unterstützen das Ensemble hinter den Kulissen. Die Regie ist laut Ute Lüschow „Gemeinschaftsarbeit“.

An den kommenden drei Wochenenden zeigen die Theaterspieler das Stück sieben Mal. „Wir haben nur noch für die Vorstellung am Freitag, 7. Februar, sieben freie Plätze“, teilte Ute Lüschow mit. Die Veranstaltung in Verbindung mit italienischem Büfett beginnt um 18.30 Uhr. Karten können unter Tel. 0 42 72 /96 34 90 (Heinrich Klusmann) vorbestellt werden.