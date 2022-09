Wer fühlt sich zuständig für streunende Schafe in Bockhop?

+ © Bartels An einer der „betroffenen“ Weiden wird Dr. Wiebke Kuls von den Pferden begrüßt. © Bartels

Bockhop – Wenn ein Schäfer mit seiner Herde vorbeizieht, ist das ein beliebtes Fotomotiv. Freilaufende Schafe finden sich derzeit im Borsteler Ortsteil Bockhop auch – allerdings sind sie „unbehütet“ und wenig willkommen.

Am 12. Juli habe sie zum ersten Mal ein Schaf auf einer ihrer Pferdeweiden gesehen, erinnert sich Dr. Wiebke Kuls aus Bockhop und zeigt ein Foto des Tieres auf ihrem Smartphone. „Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.“ Bei der ersten Begegnung blieb es jedoch nicht – jeden Tag gab es wieder Besuch. „Wir haben dann schon mal die Nachbarn gefragt, ob jemand den Schafhalter kennt.“ Niemand habe die Tiere zuordnen können. Schließlich habe sie die Polizei verständigt und ihr sei versichert worden, dass ein Streifenwagen vorbeigeschickt wird.

Auf erneute Nachfrage sei sie von den Polizeibeamten an das Veterinäramt in Diepholz verwiesen worden. „Ich dachte, das geht einfacher, weil ich ja Tierärztin bin.“ Dort sei das Problem der streunenden Schafe bereits bekannt gewesen und man habe ihr gesagt, dass der Halter ermittelt werden solle.

+ Offensichtlich wohl fühlen sich die Schafe auf der Pferdeweide. © Wiebke Kuls

Seit Anfang August tauchte dann auf den Weiden eine ganze Gruppe von Schafen auf. Von anfangs zehn Tieren seien inzwischen nur noch acht zu sehen. Wieder habe sie Kontakt zu Polizei und Veterinäramt aufgenommen, ohne dass das Problem gelöst worden sei. Schließlich habe sie bei der Samtgemeindeverwaltung in Siedenburg angerufen, wo man ebenfalls bereits von den Tieren gewusst habe.

Wiebke Kuls stört sich nicht daran, dass die Schafe auf ihren Weiden Gras fressen. Die Tiere machten einen ungepflegten Eindruck und seien offensichtlich nicht geschoren, Ohrmarken habe sie auch nicht entdecken können. Auf den Weiden hätten sie wenigstens fressen können, aber Zugang zu frischem Wasser hätten sie, gerade während der heißen Wochen zuletzt, nicht gehabt.

Anwohner sehen sich alleine gelassen

Darüber hinaus treibt Wiebke Kuls die Sorge um die Pferde auf den Weiden um, sowohl um die eigenen als auch um die anderer Eigentümer, „85 Prozent der Pferde auf dem Betrieb sind Pensionspferde.“ Pferde seien Fluchttiere, weiß die Expertin, die grundsätzlich vor allem Angst hätten, was sie nicht kennen. Rehe oder Hasen seien kein Problem, weil die Pferde sie gewohnt sind – aber eine Gruppe von Schafen versetze sie in Unruhe. Zwar seien die Zäune grundsätzlich ausbruchssicher, aber von Pferden in Panik könnten sie dennoch überwunden werden: „Wenn 15 Pferde durchbrechen, zur Bundesstraße laufen und da einen schweren Verkehrsunfall verursachen – das wäre der Super-Gau.“

Vor allem aber ist Wiebke Kuls unzufrieden mit der Reaktion der Behörden: Die Polizei habe sich für nicht zuständig erklärt und sie an das Veterinäramt verwiesen, und von dort habe sie gehört, dass man damit nichts zu tun habe und sie sich an die Polizei wenden solle. „Ich habe mich von Anfang an nicht ernst genommen gefühlt – ich kam mir ,vereiert‘ vor.“

Unzufrieden ist auch Hans Maassen aus Bockhop. Er habe vor etwa fünf Wochen zum ersten Mal die Schafe bemerkt und ebenfalls Kontakt zu Verantwortlichen aufgenommen: „Ich habe mit den Jägern gesprochen, ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, ich habe mit der Polizei und dem Veterinäramt telefoniert – niemand ist zuständig, obwohl der Halter angeblich polizeibekannt ist.“ Klar sei, dass die Tiere eingefangen werden müssten. Deswegen habe er sich bereits an einen örtlichen Tierarzt gewandt und helfe mit.

Der Polizei ist seit Längerem bekannt, dass die Schafe ausgebrochen sind, bestätigt Pressesprecher Thomas Gissing auf Anfrage unserer Zeitung. Allerdings: „Solange die Tiere nicht gefährlich an der Straße laufen, ist es nicht Aufgabe der Polizei, sie einzufangen.“

Der Kontakt zum Halter der Tiere bestehe aber, und es liege in seiner Verantwortung, sie einzufangen. Bei einem Teil der Schafe sei das auch schon gelungen. Zudem stehe man in Verbindung mit dem Landkreis Diepholz, und wenn die Tiere gar nicht einzufangen sind, erteile die Kreisverwaltung die Genehmigung zum Abschuss, den dann ein Jagdpächter für die Polizei übernehme.

Auf Nachfrage beim Landkreis Diepholz hieß es zunächst von Anne-Katrin Beimforde, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: „Die Zuständigkeit liegt in diesem Fall nicht beim Veterinäramt des Landkreises Diepholz, sondern bei der örtlichen Polizeidienststelle.“ Zu den Aufgaben des Veterinärwesens gehörten die Bereiche Verbraucherschutz (Fleischhygiene, Lebensmittelüberwachung, Rückstandsüberwachung), Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Tierzucht sowie die Überwachung der Herstellung und des Verkehrs mit Arznei- und Futtermitteln.

Also doch ein „Behörden-Pingpong“, weil niemand sich für zuständig erklärt? „Nein“, sagt Christoph Koldewey vom Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises, „die Zuständigkeit ist klar geregelt, aber die Schafe laufen dazwischen immer hin und her.“

Grundsätzlich gelte, dass primär der Halter verantwortlich ist und dafür Sorge tragen muss, dass die Tiere eingefangen werden. Ist der Halter nicht zu ermitteln, würden die Schafe zu Fundtieren, und dann sei die jeweilige Kommune zuständig. Das Veterinäramt kümmere sich nur dann um den Fall, wenn es eine Sache des Tierschutzes oder des Tierseuchenschutzes sei, beispielsweise, wenn die gesetzlichen Haltungsbedingungen nicht eingehalten würden. In solch einem Fall könne man ein Bußgeldverfahren einleiten oder notfalls die Tiere aus der Haltung entnehmen lassen. „Das Problem ist, dass die Menschen oft gar nicht mitbekommen, wenn wir tätig werden, weil wir ihnen gegenüber auch nicht auskunftspflichtig sind.“

Samtgemeinde lässt die Schafe einfangen

Inzwischen liegt der Ball jedoch bei der Samtgemeinde Siedenburg: „Wir wollten das nicht an die große Glocke hängen“, sagt Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens auf Nachfrage, denn „eigentlich sind wir als Ordnungsamt als Letzte zuständig.“ Ein Einsatz von Betäubungspfeilen sei aufgrund des dichten Fells der Tiere nicht infrage gekommen, daher habe man nun eine erfahrene Person damit beauftragt, die Schafe einzufangen. Es habe einige Zeit gebraucht, sie so weit anzufüttern, dass sie zutraulicher werden. Mehrere Einfangversuche seien bereits gescheitert. „Ich gehe aber davon aus, dass es bis zum Wochenende erledigt ist.“

Diese Einschätzung hat sich bestätigt: Wie Rainer Ahrens am Freitag, 16. September, mitteilt, ist mittels spezieller Zäune das Einfangen der Tiere gelungen. Nun werde nach einer Unterbringungsmöglichkeit für die Schafe gesucht.