Wechsel im Vorstand des Schützenvereins

Mellinghausen –Wahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Mellinghausen-Ohlendorf: Die Schützen starten mit zwei Veränderungen im Vorstand in die neue Saison.

Nach sechs Jahren als Kassenwartin gab Birgit Meyer diesen Posten an Claudia von zur Mühlen ab. Birgit Meyer wird ihr noch eine Wahlperiode als Stellvertreterin zur Seite stehen und übernimmt diesen Posten von Bernd Marks.

Noch länger war Thorsten Bullermann im Vorstand aktiv: Er kommt auf 15 Jahre. Auch für ihn war es die letzte Hauptversammlung als Schriftwart. Seinen Posten übernimmt Steffen Dammeyer.

Vorsitzender Gerd Dannemann, sein Stellvertreter Heiner Thiermann, Schießwart Jürgen Labbus, Hauptmann Klaus Book, zweiter Hauptmann Bernd Meyer und Damensprecherin Heidi Brühns wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Zuvor blickte Vorsitzender Gerd Dannemann auf das vergangene Schützenjahr zurück. Das Protokoll verlas Thorsten Bullermann und Kassenwartin Birgit Meyer berichtete von einem ausgeglichenen Haushalt. Schießleiter Jürgen Labbus ließ die Ergebnisse der Pokalschießen, an denen die Schützen teilgenommen haben, Revue passieren: Die Damenschnitten dabei erfolgreicher ab, als die Herren. Im Wettbewerb des Übungsschießens teilten sich Aileen Labbus und Bernd Schröder den ersten Platz. Ihnen folgen Sarah und Torben Dannemann auf den Plätzen zwei und drei.

Zum neuen Ehrenmitglied wurde Wilfried Bruns ernannt. Gerd Dannemann kündigte die nächsten Termine an: Der Spieleabend mit Knipp-Essen findet am 21. Februar statt, die Spargeltour am 21. Mai, das Königsschießen am 20. Juni und das Schützenfest am 27. Juni 2020.