Was 84 Feuerwehrleute in Staffhorst gelernt haben: Kühlen Kopf bewahren – auch bei 800 Grad

Von: Martina Kurth-Schumacher

Nicht zurückschrecken, auch wenn es heiß wird: In Staffhorst probten 84 Amtemschutzgeräteträger den Ernstfall. © Kurth-Schumacher

Feuer, Rauch und extreme Hitze: 84 Atemschutzgeräteträger diverser Feuerwehren proben in Staffhorst fünf Tage lang den Ernstfall – denn: „Vom Zugucken lernt man nichts“

Staffhorst – Großer Aufwand, volles Programm: Fünf Tage war die Ortsfeuerwehr Staffhorst Gastgeber einer sogenannten „Heißausbildung“ für 84 Atemschutzgeräteträger aus den Wehren der Samtgemeinden Siedenburg, Schwaförden und Kirchdorf, der Stadt Sulingen sowie der Gemeinde Wagenfeld.

Jeweils drei bis sechs Ausbilder des Sulinger Unternehmens „Delta Safety & Protection“, das seit 2015 bundesweit praxisorientierte Schulungen anbietet, machten die zwölfköpfigen Trupps in Theorie und Praxis mit dem Einsatz ihrer Geräte vertraut. Übungsanlage war ein Überseecontainer mit Brennkammer, die mit Euro-Paletten befeuert wurde.

Jeder Atemschutzgeräteträger hatte drei „Einsätze“. Im ersten Durchgang ging es um die Brandbeobachtung in extremer Hitze von bis zu 800 Grad – ein durchaus realistisches Szenario, wie Uwe Rohlfs, Geschäftsführer der „Delta Safety & Protection“ erklärte. Die weiteren Übungen beinhalteten die Vorgehensweise beim Löschangriff aus der Nähe und auf Entfernung.

Was ist an Farbe, Temperatur und Strömung des Qualms erkennbar? Ist eine Rauchgasdurchzündung zu erwarten? „Das Rauchlesen ist das A & O“, betonte Ausbilder Axel Bodenstab. Fingerspitzengefühl erfordere auch die Entscheidung, wie viel Löschwasser eingesetzt werde, ergänzte sein Kollege Olaf Krautwurst: „Wenn einem der Wasserdampf entgegenschlägt und durch die Klamotten zieht, war es auf jeden Fall zu viel.“

Flammen, Rauch und extreme Hitze warten in der Brennkammer auf die Feuerwehrleute. © Kurth-Schumacher, Martina

„Wir spielen alle Faktoren durch, und jeder Teilnehmer muss einmal ‚nach vorn‘“, erklärte Uwe Rohlfs die Realbrandausbildung, denn „vom Zugucken lernt man nichts“. Zum Konzept gehöre außerdem, dass jede Ortswehr mit eigenem Equipment anreise. Rohlfs: „Die Löschtaktik muss zu den verfügbaren Gerätschaften passen.“

Ausrichter war die Ortsfeuerwehr Staffhorst, die Fäden der Organisation liefen bei Ortsbrandmeister Andreas Stuwe zusammen. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen im Sulinger Land gebe es schon seit Jahren, durch Corona sei die schon für 2020 geplante Veranstaltung immer wieder verschoben worden. Mitglieder der Ortsfeuerwehr waren als Helfer und Ansprechpartner vor Ort.

Die Grundausbildung der Atemschutzgeräteträger erfolge in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck, allerdings handele es sich dabei zunächst nur um Trockenübungen, sagte Andreas Stuwe: „Auf den Lehrgängen geht es um den Umgang mit der Maske und dem 15 Kilogramm schweren Gerät. Alles andere macht am Anfang auch keinen Sinn.“

Die Trainer der „Delta Safety & Protection“ orientieren ihre Übungen an realen Bedingungen – ein Angebot, das bei den Teilnehmern sehr gut ankam. Robin Köper und Mathis Wiegmann, beide von der Ortsfeuerwehr Wehr-bleck, freuten sich über die Gelegenheit, den Ernstfall proben zu können: „Schadenslagen wie der simulierte Brand sind zum Glück selten, aber wenn sie eintreten, sind wir vorbereitet.“ mks