Verschönerungsverein Siedenburg baut Hinweistafel für den Park

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Mit der neuen Hinweistafel: Steffen Gerdes (links) und Siegfried Baumert. © Kurth-Schumacher

Siedenburg – Wer ist eigentlich verantwortlich für die Pflege des Siedenburger Parks? Steffen Gerdes, Vorsitzender des Verschönerungsvereins Siedenburg, und Siegfried Baumert schmunzeln: „Viele Leute meinen, das macht der Bauhof.“ Um die Besucher aufzuklären, haben sie jetzt eine Hinweistafel aufgestellt.

Passend zum Stil der Gebäude im Park, die Vereinsmitglieder in den 2000er Jahren in Eigenleistung errichtet hatten, fertigte Baumert eine Konstruktion aus Eichenholzbalken an. Hier sollen Informationen ausgehängt werden – über den Verein, seine Historie und seine Aufgaben, auch über Veranstaltungs- und Arbeitsdiensttermine. Die Rückseite der Tafel beherbergt ein Insektenhotel. Es ist zur Freude der Bauherren „fast vollständig belegt“.