Verbraucherdienst warnt vor betrügerischen Stromzähler-Anrufen

Der Verbraucherdienst warnt aktuell vor der Stromzähler-Masche: Die Zählernummer reicht Kriminellen um für andere Menschen teure Verträge abzuschließen.

Landkreis Diepholz – Aufgrund der Energiekrise machen sich Betrügerfirmen die Angst der Leute vor steigenden Strompreisen zunutze. Nun lebt eine alte Betrugsmasche wieder auf: Phishing-Anrufe, bei denen Kriminelle versuchen, Stromzähler-Daten zu erhalten. Das berichtet der Verbraucher-Dienst (VBD). Der Energieverwalter vertritt im Einzugsgebiet des Landkreises Diepholz einige Tausend Haushalte im Bereich Strom und Gas.

„Wir haben jetzt von diversen VBD-Kunden die Rückmeldung bekommen, dass es vermehrt zu Phishing-Anrufen gekommen ist“, schildert VBD-Geschäftsführer Christian Eilers. Bei diesen warnt ein angeblicher Ansprechpartner für Strom vor einer Preiserhöhung, die nur abgewendet werden könne, wenn der Angerufene seine Zählernummer angibt.

Bei den Anrufern handelt es sich aber weder um Mitarbeiter des VBD, noch um Mitarbeiter oder Beauftragte des eigenen Energielieferanten. „Weder die angezeigten Telefonnummern (aktuell zum Beispiel 02151 / 986958) noch den vermeintlichen Ansprechpartner gibt es wirklich“, so Eilers. Hinter dem Anrufer versteckten sich Callcenter mit Sitz im Ausland, häufig in der Türkei, die lediglich eine deutsche Telefonvorwahl vorschalten.

Niemals sollte ein Angerufener seine Strom- oder Gaszählernummer am Telefon durchgeben, mahnt der VBD. Alleine mit dieser Information könnten Betrüger ungewollte Energieverträge abschließen, aus denen die Verbraucher anschließend nur mit hohem Aufwand wieder raus kommen.

Phishing - was ist das?

Phishing ist der Versuch, unter falschen Tatsachen an persönliche Informationen zu gelangen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schreibt, dass die Kreativität von Phishing-Betrügern schier grenzenlos ist und es beinahe täglich neue Maschen gibt. Oft knüpften Betrüger an aktuelle Ereignissen an, um ihre Lügen zu verbreiten. Auch die Aussicht auf einen Bonus soll zur Preisgabe verlocken.



Angeblich wegen Datenschutz: Cyberkriminelle versenden unter falscher Flagge des Internetzahlungsdienstleisters PayPal immer wieder Phishing-Mails.



Gewinnspiel führt auf Phishing-Website: „Markenturnschuhe gratis“ – wer auf Facebook einen solchen Post anklickt, landet auf einer gefälschten Seite, die dem Original sehr ähnlich sieht.



Ihre Daten sind veraltet: Als Bankkunde werden Sie namentlich wegen angeblich veralteter Daten angesprochen. Kein deutsches Kreditinstitut wird Sie jemals per E-Mail zur Eingabe sensibler Daten auffordern, so das BSI:



Dauerbrenner Sicherheitsüberprüfung: Auf Bankkunden haben es Phishing-Betrüger seit jeher abgesehen.



E-Mail vom Onlinehändler: „Ihr Konto wurde eingeschränkt!“ – mit dieser Botschaft kursieren Phishing-E-Mails, die scheinbar von Amazon stammen.