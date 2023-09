Vandalen zerstören Ergebnis der Landjugend-Aktion in Borstel

Von: Martina Kurth-Schumacher

Borstel – Mitte Mai hatte sich die im Jahr 2021 gegründete Landjugend Borstel zum ersten Mal an der traditionellen 72-Stunden-Aktion des Niedersächsischen Dachverbands beteiligt und im Bereich zwischen Sportheim und Sportanlagen eine befestigte Sitz- und Aufenthaltsfläche angelegt. Nun haben dort Vandalen gewütet und das Ergebnis der Anstrengungen zunichte gemacht.

Nicht nur die Landjugend, sondern auch die unterschiedlichen Besucher der Sportanlage, des Beachvolleyballfelds, des Sportheims und des Feuerwehrhauses nutzten den Platz seitdem als Rückzugsort. Am Donnerstag trauten Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihren Augen nicht: Die Bänke waren umgestoßen, die Saloon-Tür – Durchgang zum Sportplatz – zerstört, ein Hinweisschild der Niedersächsischen Landjugend auf die 72-Stunden-Aktion der Ortsgruppe Borstel zerschnitten.

Kim-Tia Meyer (Landjugend): „Das waren gerade Schnitte, die Sache muss geplant gewesen sein; das geht nur mit entsprechendem Werkzeug.“ An den einbetonierten Pfosten waren die Randalierer gescheitert. Der materielle Schaden halte sich zwar in Grenzen, dennoch behalte man sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten und Anzeige zu erstatten hieß es aus der Mitte des Vorstands. Außerdem sei in der Diskussion, das Gelände per Videoüberwachung zu sichern. Zunächst herrscht Sprachlosigkeit: „Wir verstehen das alle nicht. Wer macht so etwas?“

