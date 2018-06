Milana Knysch und Anastasija Belanowa aus Weißrussland zu Gast bei Rurödes

Borstel - Von Martina Kurth-Schumacher. Seit fast vier Wochen sind Milana Knysch (11) und Anastasija Belanowa (9) Gäste von Beate und Marco Ruröde und Tochter Tomke (6). Ihrer für den 26. Juni geplanten Rückreise sehen sie mit gemischten Gefühlen entgegen: Bei aller Vorfreude auf ihre Familien in der 1600 Kilometer entfernten Heimat fällt der Gedanke an den Abschied schwer.

Die beiden Mädchen gehören zu der Gruppe von Kindern aus Weißrussland, Gebiet Gomel, die Erholungsurlaub in der Region verbringen. Der Kirchenkreises Diepholz hat zum 26. Mal Kinder aus dem radioaktiv verstrahlten Gebiet eingeladen – ein Beitrag zu ihrer Gesundung, aber auch ein wichtiger Baustein zur Völkerverständigung. Untergebracht sind die Kinder in Gastfamilien „Wir freuen uns, dass wir immer wieder Menschen für dieses Projekt begeistern können“, sagt Koordinator Wilhelm Reessing.

In diesem Jahr sind 13 Mädchen, zehn Jungen und vier Mütter mit Kindern im Landkreis untergebracht. Sie gehören zur Zielgruppe: Bedürftige, deren Familien sich einen Urlaub finanziell nicht erlauben könnten. Reessing: „Die Auswahl trifft die Hilfsorganisation ‚Fond Gesundheit‘, manche Einladungen ergeben sich aber auch durch direkte Kontakte, die wir unter anderem zu der Schule 31 in Gomel und der Dorfschule in Korenjowka haben.“

Milana und Anastasija kommen aus Korenjowka. Ihre Lehrerin Wika Bobrownik (20) ist Begleiterin der Gruppe und hat die Betreuung der Kinder aus dem Bereich Schwaförden übernommen - ein Stück Heimat in der Fremde. Für Wika Bobrownik, die zum ersten Mal in Deutschland ist, ist der Besuch ebenso aufregend wie für die Kinder: „Ich habe viel gelesen, aber es gibt doch immer wieder Überraschungen.“ Von dem Brauch, dass man das Haus von Eheleuten, die 20 Jahre verheiratet sind, mit Porzellan schmückt, habe sie vorher noch nie etwas gehört, sagt sie schmunzelnd.

Beate und Marco Ruröde waren in den letzten zehn Jahren acht Mal als Gastgeber an der Aktion beteiligt. Die Motivation? „Wir freuen uns, für Kinder, die es nötig haben, etwas Gutes tun zu können“, sagt Beate Ruröde. Dass vier Wochen lang die Uhren im Hause anders gehen, nehmen sie und ihr Mann gern in Kauf.

Marco Ruröde: „Wir sind flexibel, zumal unser Arbeitgeber sehr verständnisvoll und entgegenkommend ist.“ Im Grunde genommen seien die Gäste in den ganz „normalen“ Familienalltag integriert. Wilhelm Reessing betont: „Das ist genau im Sinn der Aktion: Den Kindern soll keine falsche Paradiesvorstellung vermittelt werden, die Erholung in ruhiger Umgebung ist das wichtigste Geschenk.“

Milana und Anastasija haben zu Hause viel zu erzählen: Von dem Ausflug mit den Viertklässlern der Grundschule Scholen, vom Besuch aller weißrussischen Gäste im Tierpark Ströhen, vom Urlaub mit Lehrerin Wika und von „Salzkartoffeln mit Wurst“, einem Gericht, das einen Spitzenplatz auf der Liste der bislang unbekannten Speisen einnimmt.

Und natürlich von Gastschwester Tomke, mit der sie sich „blind“ verstanden haben – mit einigen deutschen Vokabeln und viel „Hand und Fuß“. Familie Ruröde ist sicher: „Der Kontakt wird nicht abreißen.“