Unternehmerinitiative „Aktives Siedenburg“ besteht seit 20 Jahren

Von: Martina Kurth-Schumacher

Ulrich Brümmer ist seit zwölf Jahren Vorsitzender des Zusammenschlusses von Gewerbetreibenden „Aktives Siedenburg“. © Kurth-Schumacher

Siedenburg – „In der unsicheren wirtschaftlichen Lage hat nur eine gute Gemeinschaft eine Chance“, hieß es auf der Gründungsversammlung der Initiative „Aktives Siedenburg“ im Hotel Block am 22. Mai 2003. Erklärtes Ziel der Gewerbetreibenden war, Siedenburg als liebens- und lebenswerte Gemeinde weiterzuentwickeln – nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht.

Spontan schlossen sich 21 Firmen der Interessengemeinschaft an, fünf weitere sollten in den nächsten Wochen folgen. Acht Jahre war Gerhard Rohlfing als erster Vorsitzender im Amt, vor zwölf Jahren übernahm Ulrich Brümmer die Verantwortung. Seine Geschäfte (Raumgestaltung Brümmer und Brümmer Bestattungen) gehören zum festen Stamm der Mitgliedsfirmen, deren Zahl in den besten Jahren auf über 50 anstieg und sich inzwischen auf knapp 40 eingependelt hat.

Wegen der wirtschaftlichen Situation der Betriebe – viel Arbeit, knappes Personal – gerate die gemeinsame Sache mitunter ins Hintertreffen, sagt Brümmer: „Die Beteiligung an Aktionen könnte besser sein, da geht es uns nicht anders als den Vereinen. Allerdings: Wenn man die Leute direkt anspricht, kann man immer Helfer motivieren.“ Die Erkenntnis, nur gemeinsam etwas bewirken zu können, hat Bestand. Genau das treibe ihn an, sagt Brümmer. Die Unterstützung seiner Familie sei das A und O: „Meine Frau nimmt mir einiges ab, sonst wäre vieles nicht machbar.“

Mit dem Blick in Protokolle aus alten Zeiten erinnert er an die ersten Jahre unter Gerhard Rohlfing. Stammtische wurden regelmäßig angeboten, ebenfalls Vorträge zu aktuellen Themen. Auch die „große Politik“ stellte sich auf Einladung der Initiative in Siedenburg ein: 2005 war David McAllister, damals Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, zu Gast im Flecken, 2009 kam Philipp Rösler (FDP), seinerzeit Landesminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Ein Wettbewerb zur Neugestaltung der Ortseingangstafeln ist ausgeschrieben. © Kurth-Schumacher

Unter Ulrich Brümmer konzentrierte sich die Gemeinschaft auf die Teilnahme an Gewerbeschauen im Umland, etwa an der „Informa“ in Sulingen. Oder, auf Initiative von Reiner Lange, an Veranstaltungen in Borstel und Kirchdorf, bei denen die Firmen Synergieeffekte nutzten.

Eine Erfolgsgeschichte ist der von den Vereinen organisierte Weihnachtsmarkt. Bei der Unternehmerinitiative laufen die Fäden der Vorbereitung zusammen. Der Erlös, in der Regel eine fünfstellige Summe im mittleren Bereich, wird unter den Vereinen aufgeteilt. Auch der Neujahrsempfang mit der Ehrung verdienter Bürger ist ein fester Termin im Kalender.

„Wir verstehen uns nicht als Verein. Geselligkeit gibt es auch, aber darum geht es nicht“, stellt Brümmer klar. Aktivitäten sind dem Ziel untergeordnet, den Flecken ein Stück lebenswerter zu machen.

Dazu gehören finanzielle Unterstützung von Schule und Kindergarten, Vereinsaktivitäten und Ferienangebote für Kinder, Geld fließt außerdem in Verschönerungsmaßnahmen im Ort. Leider seien die Veranstaltungen von „KULTURbunt“ inzwischen Geschichte, man hoffe auf eine Neuauflage von Kino- oder Musikevents – eventuell in Zusammenarbeit mit dem Verschönerungsverein.

Ein weiterer Wunsch ist die Schaffung von Wohnraum. Ulrich Brümmer: „Wir haben vor einigen Jahren mit hiesigen Firmen ein Vier-Familien-Haus mit kleinen Eigentumswohnungen gemeinschaftlich geplant und gebaut. Wenn es einen Bauplatz gäbe, würden wir das gern wiederholen.“

Aktuell führen Ulrich Brümmer, sein Stellvertreter Holger Bähre sowie Birte Kroll (Schriftführerin) und Dieter Henke (Kassenwart) die Geschicke der Initiative. Als Mitglieder des Beirats komplettieren Jörgen Hastrup-Kiil, Magnus Fortkamp und Claudia Stehfest-Besler die Vorstandsriege.

Wettbewerb: Slogan für den Flecken gesucht Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens hat die Initiative „Aktives Siedenburg“ einen Wettbewerb zur Neugestaltung der Ortseingangstafeln ausgeschrieben. Gesucht wird ein „kurzer und bündiger Slogan“, der den Flecken treffend und werbewirksam beschreibt, heißt es aus dem Vorstandsteam. Vereine, die drei unterschiedliche Vorschläge machen, erhalten 200 Euro. Der Gewinner erhält eine persönliche Überraschung sowie 500 Euro für die Kasse seines Vereins. Vorschläge können bis zum 20. Juni per Whatsapp bei Claudia Stehfest-Besler eingereicht werden (01 62 / 6 62 33 76).