Ehemalige Mitglieder der Liedertafel formieren sich als „Lustige Siedesänger“

SIEDENBURG - „Wir haben 2016 unseren Männergesangverein MGV Liederkranz aufgelöst und 2017 festgestellt, dass wir vergessen haben, unseren stellvertretenden Chorleiter Herbert Schacht zu ehren“, sagt Günter Rasper schmunzelnd. In diesem Zuge haben die Herren Sänger erkannt, dass ein Leben ohne Chor nur halb so schön ist.

Herbert Schacht hatte die Idee, Christoph Lüschow zu fragen, ob er sich vorstellen kann, die Chorleitung zu übernehmen. Er konnte. Seit Sommer 2017 kommen die „Lustigen Siedesänger“ vierzehntägig im Hotel Block zusammen. Zwölf ehemalige Mitglieder des Männergesangvereins und des ebenfalls aufgelösten Gemischten Chores ließen sich spontan für den Neustart begeistern, inzwischen haben sich der „Gesangsgruppe ohne Vereinsstruktur“ weitere fünf Sänger angeschlossen.

„Wir haben unsere Ansprüche in punkto Mehrstimmigkeit zurückgefahren“, erklärt Schacht, geeinigt habe man sich auf zweistimmige Sätze. Chorleiter Christoph Lüschow begleitet die Herren im Alter von „Mitte 50 bis Anfang 80“ am Klavier. „Der Name unserer Gruppe ist Programm“, unterstreicht Günter Rasper: „Wir sind eine lustige und lockere Runde, die Spaß am Singen hat.“

Inzwischen haben sich die Lustigen Siedessänger ein Repertoire erarbeitet, das sich von dem bisherigen deutlich unterscheidet. „Wir wollen uns moderner aufstellen, singen zum Beispiel gern Schlager“, heißt es aus ihrer Mitte. Ihr erklärter Lieblings-Hit ist zurzeit „Tränen lügen nicht“. Mittlerweile liegen die ersten Auftritte hinter ihnen, bei der DRK-Adventsfeier habe das Publikum sogar nach Zugaben gerufen, sagt Herbert Schacht: „Darauf waren wir gar nicht eingestellt.“

Zu Beginn habe er sich gefragt, ob die Sänger, die zum Teil mehrere Jahrzehnte älter sind als er, bereit sind, nach seiner Pfeife zu tanzen, scherzt Christoph Lüschow (36).

Seine Befürchtungen haben sich als unbegründet erwiesen. „Wir kommen mit Freude“, bescheinigen ihm seine „Chorknaben“.

Lüschow, Leistungsprüfer beim Milchwirtschaftlichen Kontrollverband Mittelweser, hatte sich nach dem Abitur zunächst für ein Studium der Musikwissenschaften entschieden, dann aber seine Pläne geändert: „Ich bin kein Theoretiker, sondern Praktiker.“

In der Musik finde er den Ausgleich zum Arbeitsalltag, sagt der Staffhorster, der sich ehrenamtlich in den Dienst der musikalischen Sache stellt. Der typische Chorleiter sei er nicht, räumt er ein: „Die Lieder suchen wir gemeinsam, wir machen uns keinen Druck und ich stecke auch keine Ziele: Der Weg ist das Ziel.“

Der nächste Singabend beginnt am Montag, 7. Januar, um 20 Uhr im Hotel Block. „Wir freuen uns über weitere Mitglieder“, betonen Herbert Schacht (Tel. 0 42 72 / 9 63 78 96) und Günter Rasper (Tel. 0 42 72 / 3 77). Sie laden potentielle Mitsänger ein, spontan dazuzukommen und „Probe“ zu singen: „Wer Fragen hat, darf im Vorfeld anrufen, eine Anmeldung ist aber nicht erforderlich.“

