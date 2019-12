Ackern in den Gemeinderaum: Für uneinsichtige Landwirte wird es teuer

Wenn der Acker dem Weg zu nahe rückt: In Mellinghausen ist jetzt festgelegt, wie die Gemeinde vorgeht.

Die Gemeinde Mellinghausen will Grenzverletzungen nicht hinnehmen: Landwirte, die Ackergrenzen ignorieren, müssen mit Konsequenzen rechnen.

Mellinghausen – Landwirte, die die Ackergrenzen nicht einhalten, müssen in der Gemeinde Mellinghausen künftig mit Konsequenzen rechnen. Die Gemeinderatsmitglieder verständigten sich in ihrer Sitzung am Dienstagabend darauf, Grenzverletzungen nicht mehr tatenlos hinzunehmen.

Klartext: Wer auf dem Wegeseitenraum ackert, wird laut Beschluss aufgefordert, innerhalb einer zeitlichen Frist den tatsächlichen Grenzverlauf wiederherzustellen. Bei Nichtbefolgung beantragt die Gemeinde beim Katasteramt ein amtliches Verfahren zur Grenzfeststellung, die Kosten trägt der Verursacher.

Immer wieder Verstöße

Immer wieder hatten Ratsmitglieder in den vergangenen Jahren auf Verstöße hingewiesen, auch hatten Gespräche mit den betreffenden Landwirten stattgefunden. Der auf den Antrag von Ratsherr Ronald Ahrens zurückgehende Beschlussvorschlag wurde am Dienstag heiß diskutiert.

Heiner von der Behrens und Carola Jordanland forderten, die Frist, innerhalb derer der Verursacher die Grenze wiederherstellen muss, genau zu benennen: „Vier bis sechs Wochen müssen ausreichen.“

„Es geht um Ordnungswidrigkeiten“

Sebastian Klare machte sich dafür stark, mit den Betroffenen Konsens zu suchen. Auch Günther Riedemann setzte auf Gespräche mit den Landwirten. Carsten Bruns ging noch weiter: „Bevor es zur Anzeige kommt, sollte auf jeden Fall noch einmal der Rat einbezogen werden.“ Das sei nicht möglich, erläuterte Verwaltungsvertreter Rainer Ahrens die Sachlage: „Es geht um Ordnungswidrigkeiten, und die gehören zum Geschäft der laufenden Verwaltung.“

„Wo ist das Problem? Wir beschließen nur einen ‚Fahrplan‘, nach dem wir reagieren“, sagte Julia Hilbers. Dieser Meinung schloss sich auch Jürgen Lober an: „Wenn der Verursacher einsichtig ist, kommt es nicht zur Anzeige.“ Es gehe ihm nicht darum, „einen Berufsstand in Misskredit zu bringen“, verdeutlichte Ronald Ahrens. Allerdings sei es mit satellitengesteuerten Landmaschinen ein Leichtes, innerhalb der Grenzen zu ackern, und das sollte selbstverständlich sein: „Ich mähe auch nicht mit dem Rasenmäher das Korn vom Feld ab, weil ich mein Grundstück vergrößern will!“

Grundstückseigentümer verantwortlich

Nach einer Dreiviertelstunde legte der Rat den Beschlussvorschlag mit acht Jastimmen zu den Akten (Gegenstimmen: Günther Riedemann, Carsten Bruns und Sebastian Klare). Das beschlossene Prozedere: Die Verwaltung geht Hinweisen nach und fordert die Verursacher bei berechtigten Zweifeln auf, sich an die Grenzen zu halten. Parallel dazu führt Bürgermeister Günther Riedemann Gespräche. Bei Uneinsichtigkeit des Grundstückseigentümers, der im Übrigen auch für seine Pächter Verantwortung übernimmt, wird die Behörde für amtliche Landvermessungen eingeschaltet.

Gemeinde setzt endlich ein Zeichen – Ein Kommentar von Martina Kurth-Schumacher

Auch wenn er nicht in allen Punkten konkret ist: Der Beschluss war überfällig. Die Gemeinde Mellinghausen setzt mit ihrem „Fahrplan“ endlich ein Zeichen. Nach jahrelangem Ärger und dem vergeblichen Versuch, die „schwarzen Schafe“ unter den Landwirten zur Vernunft zu bringen, war dieser Schritt unausweichlich. Wenn Grundstückseigentümer gemeindeeigene Wegeseitenräume wie selbstverständlich mitbeackern, handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt. Die Rede ist nicht von Grenzverletzungen im „Zentimeter-Bereich“, sondern von Verschiebungen, die zum Teil mehrere Meter ausmachen. Der Gemeinderat ist nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, das Allgemeingut zu schützen.