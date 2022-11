Tod bei Hausgeburt: Mutter und angeklagte Hebamme sagen aus

Von: Wiebke Bruns

Die Angeklagte mit ihrem Verteidiger Thorsten Osterkamp. © Wiebke Bruns

Im Landgerichts-Prozess um eine tödlich verlaufene Hausgeburt haben am Dienstag die angeklagte Hebamme und die Mutter des Kindes ausgesagt - und zum Teil gegenteilige Aussagen gemacht.

Verden/Siedenburg – Eine Hebamme soll während einer mehrtägigen Hausgeburt in Siedenburg so gravierende Fehler gemacht haben, dass das Kind vor der Geburt starb. Der Fall liegt fast acht Jahre zurück. Seit Montag muss sich die 60 Jahre alte Angeklagte aus Neustadt am Rübenberge vor dem Landgericht Verden wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen verantworten. Am Dienstagvormittag äußerte sie sich zu den damaligen Geschehnissen. Am Nachmittag sagte die Mutter des Kindes aus.

Nach Nienburg ins Krankenhaus wollte die Mutter für die Geburt nicht, und für Vechta hätte sie einen Transportschein benötigt, schilderte die 47-Jährige. Und so entschied sie sich, anders als bei ihren vorherigen Geburten, für eine Hausgeburt. Über einen Flyer in der Praxis ihrer Gynäkologin sei sie auf die Idee gekommen und habe im Internet eine Seite der Angeklagten gefunden, die damals als traditionelle Hebamme gearbeitet habe.

„Ich fand von Anfang an, dass wir einen Draht zueinander hätten. Es war für mich entspannt“, so die als Nebenklägerin an dem Strafverfahren beteiligte Frau. Doch schon zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin habe sie Zweifel an der Entscheidung gehabt. Weil damals so viel Trubel in der Familie gewesen sei, habe sie ihre Bedenken jedoch zurückgestellt. Alle hätten ihr eingeredet, dass die Hormone der Grund seien. „Nein, die waren es nicht“, sagte die 47-Jährige unter Tränen. „Ich gebe mir an allem Schuld.“

Während ich da saß und geschrien und geheult habe, hat sie am Tisch gesessen und ihre Steuererklärung ausgefüllt.

Was zwischen dem 9. und 13. Januar geschehen ist, schildern die Frauen in vielen Bereichen unterschiedlich. Die Nebenklägerin sieht sich falsch behandelt. So habe ein homöopathisches Mittel gegen ihre Herzrhythmusstörungen diese noch verschlimmert. „Ich dachte, ich sterbe. Sie hat das so abgetan“, sagte die 47-Jährige über die Angeklagte. „Während ich da saß und geschrien und geheult habe, hat sie am Tisch gesessen und ihre Steuererklärung ausgefüllt.“ Kritisch merkte die Zeugin an: „Wenn das eine normale Geburt ist, würde ich jeder Frau mit Kusshand zu einem Kaiserschnitt raten.“

Sie entwickelte immer mehr Angst. Hat viel geweint, sich nicht getraut, die Wehen anzunehmen.

Die Angeklagte sagt, dass die Nebenklägerin in Ruhe gelassen werden wollte. Sie sei gar nicht an die schwangere Frau herangekommen, habe sie überzeugen müssen, sich untersuchen zu lassen. Vorschläge habe sie ihr gemacht, um den Geburtsvorgang voranzutreiben. „Sie entwickelte immer mehr Angst. Hat viel geweint, sich nicht getraut, die Wehen anzunehmen“, schilderte die Angeklagte.

Streit um den Todeszeitpunkt

„Ich hatte keinen Zutritt zum Schlafzimmer“, berichtete sie weiter. Vorher habe sie 734 Geburten gehabt, aber zu keiner Schwangeren so wenig Kontakt. Fehler räumte die 60-Jährige ein, erklärte manches damit, dass sie Stress vermeiden wollte, um den Geburtsvorgang nicht zu stoppen. „Da hätte ich sie schon verlegen lassen sollen“, räumte die Angeklagte ein. Doch die Verlegung in die Klinik habe sie nur gegenüber der Mutter der Nebenklägerin angesprochen. Zwei Stunden hätten sie noch warten wollen. „Daraus wurden vier, es wurden sechs.“ Bis die Siedenburgerin keine Bewegungen ihres Kindes mehr festgestellt habe.

In der Hausarztpraxis der Patientin sei daraufhin ein Ultraschall gemacht worden. Die Hebamme will dort noch einen „langsamen Herzschlag“ des Kindes festgestellt haben. „Als ich das gesehen habe, war mir klar, dass das Kind den Transport in die Klinik nicht mehr überleben wird.“

Die Nebenklägerin sagt, dass ihre Tochter schon vorher tot gewesen sei. „Ich habe einen Schmerz im Bauch gehabt, als würde da jemand mit einem Messer rein. Da ist sie gestorben. Nicht später.“ Doch die Angeklagte habe dies als „Wehenpause“ abgetan.

Aus der Arztpraxis wurde die Nebenklägerin mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Vechta gebracht. Dort brachte sie ihre tote Tochter zur Welt.