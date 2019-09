Tierquälerei in Maasen: Unbekannte verletzen Stute schwer

Ein schwerer Fall von Tierquälerei ereignete sich in Maasen, Samtgemeinde Siedenburg, am Wochenende. Eine Stute ist verletzt worden.

Maasen - Der Vorfall passierte in der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, teilt die Polizei am Montag mit.

Bislang unbekannte Täter gingen auf eine Weide an der Allee in Maasen und fügten einer Stute mit einem unbekannten Gegenstand schwere Verletzungen im Rückenbereich, am Kopf und am Unterleib zu.

Polizei Sulingen sucht Zeugen für Tierquälerei

Bereits am Mittwoch, 18. September, ist in dem Bereich ein weißer Ford-Transporter gesichtet worden. Hinweise zur Tat und zu den Tätern nimmt die Polizei Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 entgegen.

jdw

Ungefährer Tatort in Maasen