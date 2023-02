Ernas Currywurst schlägt den feinen Kaviar

Von: Gerhard Kropf

Geschafft! Das Ensemble der Theatergruppe Staffhorst nach der siebten Vorstellung des Stücks „Kaviar drüppt Currywurst“. © Kropf

Die Theatergruppe des SV Staffhorst hat ihre Spielzeit beendet - mit einer einmal mehr ausverkauften Vorstellung. Alle sieben Aufführungstage waren ausgebucht, was zeigt: Die Idee von 1984 war nicht die schlechteste.

Staffhorst – Ein Rückblick: 1984 begann das Theaterspielen in Staffhorst mit einem Einakter vor dem Sportlerball, um Leute anzulocken. Denn reine Tanzvergnügen waren nicht mehr angesagt. Die Theatergruppe entwickelte sich in der Folge zu einer Sparte des SV Staffhorst, und heutzutage sind es abendfüllende Mehrakter, die die engagierten Frauen und Männer ab Oktober eines jeden Jahres einstudieren und schließlich aufführen. Überschüsse fließen in die Kasse des Sportvereins zugunsten der Jugendarbeit, erklärt Ute Lüschow. Und immer sind es lustige Stücke, so auch diesem Jahr: „Kaviar drüppt Currywurst“ hieß die Komödie von Winnie Abel, ins Plattdeutsche übertragen von Heino Buerhop, die die Theatergruppe in der Spielzeit 2023 an sieben Tagen präsentiert hat – stets vor vollem Haus. Am Sonntag ging die Saison zu Ende.

Die Bühnenbauer Michael Holthus, Meinhard Grafe und Ralf Möhlmann verwandelten die kleine Bühne im Gasthaus zur Post in die heruntergekommene Eckkneipe „Stramme Knackwurst“, Maskenbildnerin Daniela Osterholz kümmerte sich um das passende Äußere der Charaktere, und Bernd Sander um die für die Aufführungen notwendige Technik.

An den sieben Vorstellungstagen begeisterte das Ensemble die Zuschauer mit dieser Handlung: Knackwurst-Wirtin Erna Wutschke (Ute Lüschow) fehlt das Geld, weil das Lokal nicht läuft, ihr entfernt wohnender neureicher Cousin (Jannis Osterholz) unterstützt sie, weil er glaubt, sie betreibt ein Edelrestaurant. Als er seinen Besuch ankündigt, bricht Hektik aus. Innerhalb von wenigen Stunden soll die Eckkneipe in einen Gourmettempel verwandelt werden und den Cousin überzeugen. Klar, dass da Nervosität und Chaos auftreten, wozu Ernas Verehrer Blöömke (Johann Falldorf), Stammgast Sandy (Lea Güber), der Bürgermeister (Klaus Asendorf), seine Frau (Susanne Windels), Stammgast Uwe (Rüdiger Dierks) und die missgünstige Nachbarwirtin (Birgit Niebuhr) beitragen. Nur der schweigsame Stammgast Heini (Holger Mahlstädt) lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, auch nicht, als der Cousin mit seiner Freundin (Helke Dierks) und später eine Restauranttesterin (Kim Duffe) das Lokal besuchen. Selbstverständlich findet alles ein glückliches Ende, Ernas Currywurst ist eben doch die beste, da kann Kaviar nicht mithalten.

Insgesamt 25 Mal wurde geprobt, bis alles aufführungsreif saß und die Topustersche (Souffleuse) Imke Grafe nicht mehr helfen musste. Geholfen haben vielleicht auch die Berge von leckerem Gebäck und „Mon Cheri“ , die bei den Proben nicht fehlen durften, vermuten die Spieler. Vor und nach den Aufführungen hat der Genuss des „Staffhorster Kirchenfensters“ Tradition. Es handelt sich bei dieser Spezialität des Gasthauses Wolters um einen originellen „Kurzen“, bei dem sich der Inhalt in den Gläsern in exakten Schichten (rot, grün, und klar) absetzt. Die Herstellung ist ein wohlgehütetes Geheimnis des Gasthauses Wolters..