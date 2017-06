Nach Wasserrohrbruch in Kita Karibuni: Termin für „Heimkehr“ steht

Siedenburg - Samtgemeindebürgermeister Rainer Ahrens und Bauamtsleiter Michael Schubert sind mit dem Fortschritt der Sanierungsarbeiten im Kindergarten Karibuni in Siedenburg zufrieden: „Der Maler ist durch, jetzt fehlen nur noch die Bodenfliesen und der PVC-Belag. Ein Monat Zeit bleibt bis zum Umzug, das ist zu schaffen.“

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs werden die beiden Kindergartengruppen seit Anfang Januar in der ehemaligen Grundschule Mellinghausen betreut. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass der Schaden in der Siedenburger Kita innerhalb von drei Monaten behoben werden kann.

Dankbar für die Ausweichmöglichkeit in Mellinghausen

Erst die zweite beauftragte Firma hatte den Riss in einer unter dem Estrich verlaufenden Bypass-Leitung für Warmwasser geortet, über den in einem Zeitraum von rund einem Monat drei bis vier Kubikmeter Wasser in das Fundament gelaufen waren – zum Glück noch rechtzeitig genug, um das Mobiliar weitgehend sichern zu können. Das Inventar wird in Kürze wieder Einzug halten. „Bis auf das hohe Spielpodest im zweiten Gruppenraum, das auf Wunsch der Mitarbeiterinnen nicht aufgebaut wird, kommt alles wieder an seinen Platz“, sagt Michael Schubert.

Zwischen Weihnachten und Neujahr waren die beiden Gruppen in das zurzeit leer stehende Schulgebäude in Mellinghausen gezogen. „Wir sind froh, dass wir diese Ausweichmöglichkeit hatten“, erklären Ahrens und Schubert unisono. Die Räumlichkeiten konnten „von gleich auf jetzt“ genutzt werden, einzige erforderliche Maßnahme war der Einbau von Podesten vor den für die Kindergartenkinder zu großen Toilettenbecken.

Finanzieller Aufwand in sechsstelliger Millionenhöhe

Ursprünglich waren die Fachleute davon ausgegangen, dass der Schaden auf den Flurbereich und die Sanitäranlagen begrenzt ist. Kernbohrungen ergaben dann: Auch die Böden in den Gruppenräumen und in der Küche waren betroffen, was laut Michael Schubert einen finanzieller Aufwand in sechsstelliger Euro-Höhe nach sich zog. Sehr zufrieden sei man mit der „äußerst kooperativen“ Sanierungsfirma. Und mit der Versicherung, die sämtliche Kosten übernimmt.

Kitaleiterin Siegrid Wowries spricht von einer „guten Lösung“ für die Übergangszeit. Dennoch sei man erleichtert, dass die Tage in Mellinghausen bald gezählt sind: „Die Kinder sind mit dem großen Platzangebot und den langen Fluren leicht überfordert. Und sie haben hier im Außenbereich nicht viel mehr als versiegelte Fläche und ein bisschen Sand“, begründet sie die Vorfreude auf die Spiellandschaft im Garten der Kita Karibuni und auf eine Einrichtung, die „fast ein Neubau ist.“

Als Termin für den Umzug nannte Rainer Ahrens den 6. und 7. Juli. Dann heißt es für die sechs Mitarbeiterinnen der Kita: „Packen“. Den Umzug wickelt eine Möbelspedition ab.

mks