„Tatütata die Feuerwehr ist da“

Von: Katrin Fiedler

Alltag in der Feuerwehr zeigen (von links) Matthes Delekate, Madita Bork, Mette Hale. © Privat

Bunter Abend der Jugendfeuerwehr Siedenburg: „Wichtig ist, dass alle mitmachen und Spaß haben“

Siedenburg – Zum 50. Mal stehen sie auf der Bühne, die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Siedenburg. Ein sicherlich besonderer Abend mit besonderen Gästen und vielen Überraschungen. Der große Saal im Gasthaus Deutsches Haus ist bis auf den letzten Platz belegt. „Rund 550 Gäste haben für die drei Tage Karten gekauft”, berichten Thore Sudmann und Jana Steinbeck, Jugendwarte der Jugendfeuerwehr Siedenburg stolz. Somit war fast jeder zweite Einwohner Siedenburgs Gast bei diesem besonderen „bunten Wochenende“.

Was vor 50 Jahren mit einem kleinen Theaterstück begann, ist mittlerweile ein genau geplanter und in liebevoller Arbeit einstudierter Abend aus Sketchen, Musik, Theater und Show. Aber auch über die Entwicklung der Jugendfeuerwehr erfuhren die Besucher einiges. Nadine Sill zum Beispiel erzählt über ihre Zeit als Betreuerin bei der Jugendfeuerwehr: „Man ist in der Gemeinschaft. Jeder ist für jeden da, man lernt Leute kennen, hat Spiel, Spaß und Aktion und ab und zu auch mal einen Schrubber für den Toilettendienst in der Hand. Meine komplette Jugendfeuerwehrzeit war ein Highlight.”

Und dass sie Spaß an der Sache hatten, merkt man den 40 mitwirkenden Kindern und Jugendlichen an. Für die Sketche im ersten Teil gab es allein für die Kostüme und „Bemalungen” der Darsteller so manchen Lacher aus dem Publikum. Sie zeigten, wie chaotisch der Alltag der Feuerwehr manchmal sein kann und wie er eigentlich am besten nicht sein sollte. „Für die Jüngsten, die hier mitwirken ist es oft eine echte Herausforderung auf der Bühne zu stehen. Wir geben ihnen damit aber auch etwas fürs Leben mit. Sich den Dingen zu stellen und dabei zu sein”, verrät Thore Sudmann.

Im Theaterstück „Hochzeitstage oder ein Unglück kommt selten allein” drehte sich alles um die bevorstehende Silberhochzeit des Ehepaares Hilde und Gottlieb Weißkraut. Während sich Hildes Freundin Paula Gedanken über die Party machte, stellte Tochter Uschi fest, dass Gottlieb bereits andere Pläne für diesen Tag hatte. Und als wäre das alles nicht genug, erhielt Gottlieb auch noch Post von einer alten Bekanntschaft.

Applaus genießen (von links) Mia Emila Gerdes, Emil Hrabowski, Kenneth Kersel, Josephine Vogt, Mira Werner, Hannes Block. © Katrin Fiedler

Und auch im letzten Teil, einem musikalischen Showprogramm, geht es um eine bereits seit 50 Jahren andauernde Ehe und eine nicht immer einfache gemeinsame Zeit. Doch am Ende siegte die Liebe über Höhen und Tiefen des Lebens. Die Zuschauer waren begeistert. Mit Szenenapplaus und Lachsalven belohnten sie die Darsteller für ihre monatelangen Proben.

Mit im Publikum saßen auch die Bezirksjugendwartin Jana Benegston, der Landesjugendfeuerwehrwart Sascha Bädorf, der Fachbereichsleiter für Veranstaltungen der niedersächsischen Jugendfeuerwehr, Florian Salomon, sowie Kameraden aus den befreundeten Jugendfeuerwehren der Umgebung. Sie alle werden sich sicherlich im Sommer wiedersehen, wenn es um die berühmten „Oskars“, die Preise für die Winterarbeit, geht. „Die Preise oder das Gewinnen bei Wettbewerben stehen für uns nicht so im Vordergrund. Wichtig ist, dass alle mitmachen und Spaß haben. Hier hat jeder einen Platz und jeder ist willkommen”, stellen Jana Steinbeck und Thore Sudmann heraus.

Und dass sie eine feste Gemeinschaft sind merkt man ihnen an, den Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Siedenburg.