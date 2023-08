Das Ziel: Eröffnung von „Tante Enso“ noch im Dezember

Von: Harald Bartels

Einen Plan des künftigen Supermarktes zeigt Bauherr Jörg Focke. © Bartels

Siedenburg – Nein, viel zu sehen ist vom künftigen Supermarkt noch nicht, aber die Bauarbeiten für den neuen „Tante Enso“-Supermarkt in Siedenburg sind in vollem Gang.

Regelmäßig besucht Bauherr Jörg Focke die Baustelle, in die sich das Anfang der 1960er Jahre von seinen Eltern eröffnete Geschäft verwandelt hat. Die Arbeiten begannen gleich, nachdem Anfang Juni die Entscheidung für die Ansiedlung von „Tante Enso“ gefallen war. „Der Rohbau ist weitgehend fertig“, sagt Focke: Die bisherigen Fenster und Schaufenster wurden nach dem Entkernen des Erdgeschosses zugemauert und die Wände entsprechend den Plänen der Betreiber von „My Enso“ angepasst, beispielsweise für eine Kundentoilette. In Kürze werden die Leitungen für Licht, Strom und Datenanbindung verlegt.

„Es ist relativ aufwendig“, stellt Focke fest, „aber wir hatten das Glück, dass die Handwerker bei dem schlechten Wetter hier im Inneren arbeiten konnten.“ Neben dem Supermarkt mit 240 Quadratmeter reiner Ladenfläche entsteht im Keller ein 60 Quadratmeter großer Lagerraum, und die beiden Wohnungen im Obergeschoss werden grundsaniert. Vor dem Gebäude werden zehn Parkplätze zusätzlich zum vorhandenen Parkstreifen angelegt. Einen konkreten Zeitpunkt für den Start von „Tante Enso“ kann Focke noch nicht benennen, aber „,My Enso‘ braucht etwa vier Wochen zum Einräumen, und wir hoffen, dass wir noch im Dezember eröffnen können.“ Mit dem Projekt geht es ihm zwar auch um eine Nachnutzung für seine Immobilie, aber auch um seinen Heimatort: Er könne sich an Zeiten erinnern, in denen es in Siedenburg noch zwei Schlachter, drei Bäcker und vier Lebensmittelgeschäfte gegeben habe, während heute viele Siedenburger zum Einkaufen nach Sulingen oder Nienburg fahren. Die Überlegung, im Erdgeschoss seniorengerechte Wohnungen einzurichten, habe er rasch verworfen: „Wohnungen lassen sich einfacher und teurer vermieten, man hat jedoch eine höhere Fluktuation als bei Gewerbe“, räumt der Bauherr ein. Aber es gehe um den ganzen Ort, deswegen musste Thorsten Bausch, Gründer und Geschäftsführer von My Enso, ihn nicht lange überreden.

Die historische Aufnahme des früheren Kreiszeitung © Privat

Nun kommt es auf die Menschen an: „,Tante Enso‘ muss angenommen werden, aber das ist mit allem so.“ Ein „großes Lob“ richtet Focke an alle beteiligten Handwerker, die vor Ort tätig sind, weil „ganz motiviert sind und immer Verbesserungsvorschläge haben.“

Das Lob gelte aber auch den Unterstützern, „die losgezogen sind, um die Leute zum Zeichnen der Genossenschaftsanteile zu motivieren.“